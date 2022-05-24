Мотоциклист пострадал утром в ДТП ул. Советской Армии в Самаре

Во вторник, 24 мая, в Самаре в ДТП попал 36-летний водитель Skoda Octavia. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 8:20 он ехал по ул. Советской Армии в направлении ул. Стара-Загора и, поворачивая налево, столкнулся со встречным мотоциклом Honda под управлением 46-летнего мужчины.

В результате мотоциклиста с различными травмами доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.