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"Вперед и вверх": лидеры кадрового проекта "Единой России" прошли стажировку в региональном отделении партии

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лидеры федерального рейтинга мобильного приложения "Вверх" уже получили благодарственные письма, вошли в составы местных и региональных политсоветов, а также в кадровый резерв партии и Самарской области.

Одно из поощрений - стажировка в Самарском региональном отделении партии "Единая Россия". Василий Фомин и Татьяна Данилова из Сызрани и Владимир Быков из Тольятти получили такую уникальную возможность. На протяжении пяти дней они познакомились со структурой и деятельностью регионального исполнительного комитета, узнали о работе волонтерского центра партии и координации партийных проектов, попробовали свои силы в разработке концепции развития приложения "Вверх" в регионе.

"Нам все очень понравилось. За этот промежуток времени удалось познакомиться с коллегами, поработать с ними. Мы узнали много новых людей, много интересного, работу партийной системы изнутри, познакомились с ней глубоко и более подробно. Благодарим за радушный прием", - поделился своими впечатлениями один из лидеров - житель Сызрани Василий Фомин.

В один из дней активисты провели обучающий семинар для депутатов Самарской губернской думы и их помощников по работе в приложении "Вверх". Там они рассказали о специфике работы приложения, его возможностях и целях. Также они смогли разъяснить, чем это приложение может помочь в работе депутата.

"Благодарю за стажировку в региональном отделении партии "Единая Россия". Я многому научилась, могу сказать, что всего за неделю профессиональный навык вырос в разы. С первых дней ты получаешь много заданий, а соответственно, и много опыта. Отдельное спасибо нашему руководителю - Ирине Николаевне Кочуевой, которая всегда готова помочь, объяснить недочеты и донести до тебя главную мысль.  Впечатление от стажировки хорошее! Большое спасибо!" - радуется лидер приложения Татьяна Данилова.

По итогам стажировки руководитель регионального исполнительного комитета Ирина Кочуева вручила федеральным лидерам приложения "Вверх" сертификат о пройденной стажировке, а также обсудила дальнейшее взаимодействие по развитию приложения в Самарской области.

Руководителю одной из команд-лидеров прошлого сезона Владимиру Быкову вручили диплом от председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

Ранее губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров в ходе открытого разговора обсудил с федеральными лидерами приложения "Вверх" из Самарской области его возможности и проблемные места.

Время требует от нас вовлечения сторонников, всех небезразличных, активных жителей и наших с вами товарищей-однопартийцев, используя все возможности современных технологий, - отметил Дмитрий Азаров.

Но нельзя допускать, чтобы новые проекты, платформы превращались в имитацию деятельности, считает секретарь регионального отделения партии.

"Если мы запускаем какой-то новый проект - мы должны понимать его смысл, эффективность, нацеленность на конечный результат - помощь людям, создание условий для развития нашего региона, повышение уровня благосостояния людей, нацеленность на то, чтобы помочь каждому, кто нуждается в нашей помощи, кто столкнулся с несправедливостью, проблемой, оказался в трудной жизненной ситуации. В этом задача нашей с вами работы - работа в интересах людей. Именно так работает наша партия. Именно так она завоевывает доверие граждан нашей великой страны - работая в интересах людей", - подчеркнул Дмитрий Азаров на встрече с лидерами мобильного приложения.

Житель Тольятти Владимир Быков отметил важность прошедшей стажировки, которая позволила сформировать определенные идеи по развитию приложения и привлечению в него пользователей.

"По итогам недельной стажировки в региональном исполкоме в первую очередь хотелось бы поблагодарить ЦИК и команду "Вверх" за предоставленную возможность поучаствовать в работе партии изнутри. Отдельно хотелось бы выделить продуктивность взаимодействия между лидерами "Вверх" и партийными руководителями региона, в лице секретаря регионального отделения и руководителя регионального исполнительного комитета. По сравнению с прошлым сезоном мобильного приложения - эффективность сотрудничества между лидерами онлайн и оффлайн сферы, выросла в разы. Поставили общие цели и задачи, как для активных пользователей приложения и региональной команды, так и для общей работы приложения в Самарском регионе. Самым важным итогом для нас является не количество заработанных баллов, а реальная работа на благо людей нашей области, которая будет более качественной и эффективной", - уверен Владимир Быков.

Напомним, по итогам первого этапа проекта шесть участников из Самарской области вошли в топ-50 по федеральному рейтингу. В настоящий момент в приложении зарегистрировано около восьми тысяч пользователей из Самарской области, в том числе депутаты всех уровней.

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