В Самаре из-за соревнований по велоспорту ограничат движение транспорта

В Самаре вводятся временные ограничения движения транспорта в связи с проведением чемпионата и первенства Самарской области по велоспорту.

С 8:00 до 16:00 2 и 3 сентября, а также с 8:00 до 12:00 4 сентября будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:



- по ул. Арена 2018 от Проезда №8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду №2;

- по улице Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.