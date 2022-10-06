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Общество

Тольяттинских коллекторов наказали за незаконное выбивание долгов

ТОЛЬЯТТИ. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти после вмешательства прокурора привлекли к административной ответственности коллекторскую фирму ООО "Свобода от долгов". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В надзорное ведомство обратился местный житель, имевший просроченную задолженность. Коллекторы звонили и рассылали сообщения родственникам мужчины без его согласия.

Прокуратура Комсомольского района возбудила административные дела. В результате региональное УФССП привлекло к ответственности должностное и юридическое лица. Незаконные звонки и сообщения прекратились.

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Матрена Демина 11 сентября 2022 08:46 Жители домов, попадающих под снос из-за строительства метро в Самаре, пожаловались депутату

Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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