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Дмитрий Азаров и Андрей Турчак обсудили создание цифровой платформы "Народная программа" в Самарской области

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 31 октября, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве. В ходе командировки глава региона, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" встретился с секретарем генерального совета партии Андреем Турчаком. Дмитрий Азаров представил ему уникальную информационную систему "Народная программа", разработанную в Самарской области.

Фото: samara.er.ru

Суть программы состоит в том, чтобы объединить на одном ресурсе всю информацию о том, что делается и уже сделано в регионе на той или иной территории, а также сделать более прозрачной и наглядной работу депутатов по защите интересов жителей.

С помощью цифровой системы каждый житель региона сможет посмотреть, какие позитивные перемены произошли в конкретном городе или районе и даже по конкретному адресу, какие государственные, региональные или муниципальные программы и проекты были реализованы или реализуются в настоящий момент. Кроме того, через систему "Народная программа" житель сможет направить свое обращение тому или иному депутату и затем отслеживать его исполнение.

Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал важность диалога с людьми, непосредственного и активного участия жителей в развитии своего родного региона, района, города, села. Напомним, именно глава региона ранее выступал с инициативой о подготовке народной программы партии в Самарской области. В основе документа - принцип человекоцентричности, ориентация на запросы жителей губернии.
Контроль за реализацией программы будет осуществляться Региональным отделением партии и депутатами Самарской губернской думы. Программа успешно прошла тестирование, а в ходе встречи получила поддержку и Андрея Турчака.

"Помимо контроля и оценки качества уже исполненных проектов, избиратель может связаться с ответственным депутатом на любом этапе реализации того или иного объекта. И при необходимости повлиять на то, как и что будет построено или отремонтировано. Сделать это просто и удобно. Система вообще очень удобна с пользовательской точки зрения. Будем рекомендовать ее к использованию и в других реготделениях "Единой России", - отметил Андрей Турчак.

Презентация и запуск "Народной программы" в регионе состоятся в ближайшее время.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

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