Сборная Самарской области по волейболу завоевала серебро на первенстве России

В Буденновске завершилось первенство России по волейболу среди юношей до 19 лет. Самарская сборная оказалась в числе серебряных медалистов, передает пресс-служба регионального минспорта.

За медали боролись 14 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Саха (Якутия), Ленинградской, Новгородской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Тверской, Челябинской областей, Хабаровского и Ставропольского краев.

В составе сборной Самарской области под руководством Александра Феля выступили шесть представителей молодежной команды "Нова" (Аршинов Роман, Ершков Дмитрий, Курченко Тимур, Рыков Степан, Скальский Григорий, Хайлов Артем) и шесть волейболистов новокуйбышевской СШОР (Чернов Илья, Шимко Максим, Щукин Владислав, Домаев Данила, Домаев Кирилл, Федяинов Вадим).

По итогу турнира команда 63 региона завоевала серебряные медали, уступив в финале соперникам из Москвы. Бронза — у волейболистов из Санкт-Петербурга.