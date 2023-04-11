Сборная Самарской области по волейболу завоевала серебро на первенстве России

В Буденновске завершилось первенство России по волейболу среди юношей до 19 лет. Самарская сборная оказалась в числе серебряных медалистов, передает пресс-служба регионального минспорта.
За медали боролись 14 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Саха (Якутия), Ленинградской, Новгородской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Тверской, Челябинской областей, Хабаровского и Ставропольского краев.
В составе сборной Самарской области под руководством Александра Феля выступили шесть представителей молодежной команды "Нова" (Аршинов Роман, Ершков Дмитрий, Курченко Тимур, Рыков Степан, Скальский Григорий, Хайлов Артем) и шесть волейболистов новокуйбышевской СШОР (Чернов Илья, Шимко Максим, Щукин Владислав, Домаев Данила, Домаев Кирилл, Федяинов Вадим).
По итогу турнира команда 63 региона завоевала серебряные медали, уступив в финале соперникам из Москвы. Бронза — у волейболистов из Санкт-Петербурга.
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
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