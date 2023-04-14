В Самаре полицейские начали проверку в связи с распространением ролика о педофиле

В Самаре полицейские начали проверку в связи с появившимся в соцсетях видео с подписью "Мигрант хотел заняться сексом с 15-летней девочкой, но на встречу вместо нее пришли лысые парни".

Ролик распространился 13 апреля. На видеоролике несколько парней наносят удары молодому мужчине, ставят его на колени и требуют назвать ФИО. Затем следует вопрос: "В полицию пойдем?" После этого мужчине говорят: "Беги!" И он убегает.

Все это происходит на заброшенном аттракционе американские горки, который в Самаре есть в парке Дружбы.

К посту есть пояснение: "Педофил терроризировал зумершу в мессенджере и требовал ласк, рассказывая, что "ее время уходит". В итоге озабоченного маньяка встретили ребята в масках".

Авторы поста также уточняют, что переписку выложили в закрытом тг-канале.