В Самаре полицейские начали проверку в связи с распространением ролика о педофиле

В Самаре полицейские начали проверку в связи с появившимся в соцсетях видео с подписью "Мигрант хотел заняться сексом с 15-летней девочкой, но на встречу вместо нее пришли лысые парни".
Ролик распространился 13 апреля. На видеоролике несколько парней наносят удары молодому мужчине, ставят его на колени и требуют назвать ФИО. Затем следует вопрос: "В полицию пойдем?" После этого мужчине говорят: "Беги!" И он убегает.
Все это происходит на заброшенном аттракционе американские горки, который в Самаре есть в парке Дружбы.
К посту есть пояснение: "Педофил терроризировал зумершу в мессенджере и требовал ласк, рассказывая, что "ее время уходит". В итоге озабоченного маньяка встретили ребята в масках".
Авторы поста также уточняют, что переписку выложили в закрытом тг-канале.
Последние комментарии
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...
Странные дела творятся в Самаре...
Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...
Еще проще. Мошенничество...
Здравствуйте, есть контакты владельца?