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Спортсмены Самарской области успешно выступили на V Боливарианских играх АЛБА в Венесуэле

ВЕНЕСУЭЛА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Венесуэле завершились V Боливарианские игры АЛБА. В них приняли участие более 3,5 тысяч спортсменов из 10 стран: Антигуа и Барбуды, Боливии, Доминики, Венесуэлы, Гренады, Кубы, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии. В этом году соревнования впервые прошли в открытом формате с приглашением спортивной делегации из России.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Российская сборная в составе 48 атлетов была представлена в семи видах спорта: бокс, пляжный волейбол, каратэ, настольный теннис, прыжки на батуте, тяжелая атлетика, художественная гимнастика. Всего на Играх разыгрываются медали в 33 видах спорта. Россияне выступали под национальным флагом, а в честь победы спортсменов звучал гимн Российской Федерации.

Самарскую область представили два спортсмена — каратистка Анна Чернышева из Тольятти и самарец Дмитрий Виноградов, который боролся за медали в турнире по настольному теннису. Анна в кумитэ в весовой категории 55 кг стала победительницей турнира. Она одолела соперниц во всех пяти поединках и завоевала золотую медаль. Теннисист Дмитрий Виноградов вместе со своими соотечественниками стал победителем командного турнира, а также выиграл бронзовую медаль в одиночном разряде.

"Наши молодые спортсмены в очередной раз поразили всех своей техникой и мастерством.  Поздравляю их с великолепным выступлением и честно завоеванными медалями, а тренерам большое спасибо за подготовку к международному турниру. Слышать гимн Российской Федерации в свою честь — это мечта каждого спортсмена", — отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Самарская область — регион с богатыми спортивными традициями, где при поддержке правительства Самарской области и благодаря вниманию Губернатора Дмитрия Азарова сегодня готовят спортсменов самого высокого уровня. Обновляется и совершенствуется спортивная инфраструктура, которая способствует увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, что является важной задачей нацпроекта "Демография" и его составляющей "Спорт — норма жизни".

По итогу Игр АЛБА сборная команда России выиграла общекомандный медальный зачет с учетом семи видов спорта, в которых принимала участие. На счету нашей команды 70 медалей: 36 золотых, 24 серебряные и 10 бронзовых. У Венесуэлы 86 наград (24-23-39), у Кубы — 38 (2-14-22).

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