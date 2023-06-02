В гостях у сказки: "Ростелеком" приглашает самарцев поиграть в сказочный квест

Компания "Ростелеком" организовала для жителей Самары увлекательную историческую викторину, интересную и для детей, и для родителей. Первый отряд искателей приключений вышел на улицы города 30 мая. За успешное прохождение квеста ребятам вручили подарки, рассказали организаторы.

Авторы игры "Секреты старого блокнота или искатели приключений из шестого "Б" — известный самарский сказочник Денис Либстер и художник-иллюстратор Таня Ройз — сами с удовольствием принимали участие в викторине.

Новая игра уникальна для Самары и создана в жанре дополненной реальности: когда из виртуального мира объекты и персонажи легко переходят в реальный и наоборот.

Денис Либстер уверен, что сказка — это штука безграничная. И когда к нему обратилась компания "Ростелеком" с просьбой придумать, как рассказать ребятам историю развития связи в Самаре, авторы решили сделать это в игровой форме и вовлечь детей в действие.

Подобного рода сказочные квесты в цифровом и бумажном форматах — один из основных трендов в современном образовании. Денис Либстер имеет опыт создания деловых историй для различных компаний, но в такой игре с привлечением детей он участвует первый раз.

Основное действие и повествование идет из уст ребенка, который увлекается историей. "В результате у нас получился хороший рассказ о том, как дети нашли старинный блокнот и отгадывали из него загадки", — делится автор.

Татьяна Ройз сразу оценила привлекательность такого подхода: "Мы только начали работать, я поразилась, насколько классно выглядит проект. Думаю, такого у нас в Самаре еще не было".

Аура сказки увлекла не только детей. Вместе с ними разгадывали загадки их учителя, а также съемочная группа портала "Волга Ньюс", при поддержке которого о веселых приключениях узнали читатели.

Попасть в гости к сказке можно в любое время: в онлайн достаточно пройти по ссылке skazka.volga.news, а в реале можно проходить квест на самых настоящих улицах города. Всех победителей ждут обязательные призы и подарки. Один из них — посещение Музея связи в Самарском филиале компании "Ростелеком" на улице Красноармейской.

Сказки старой Самары

Квест проходил в исторической части города. Ребята получали задания в электронном блокноте и, отгадав общими усилиями загадку, находили очередной интересный артефакт, имеющий отношение к истории развития связи в Самаре.

Это мог быть люк правительственной связи возле особняка Клодта или бункер Сталина, Дом Курлиной, где был установлен один из первых телефонных аппаратов, или памятник советских времен с шуточным названием "Змей Горыныч".

Финал игры проходил в музее связи "Ростелекома", где школьников ждал сюрприз: встреча с живым сказочным персонажем, который признался, что своими руками написал и раскидал страницы старого блокнота по улицам города.

Денис Либстер говорит, что в какой-то момент ему захотелось привязать историю к живому человеку, добавить реальности. Ведь его тема — это бытовое волшебство, поэтому лучше будет, если действие не зависнет в воздухе, а заземлится на настоящего мужчину с реальным блокнотом в руках. Таким простым и изящным способом игре добавили искренности и кинематографичности.

Музей компании с удовольствием посещают дети и взрослые, каждый находит там что-то свое. Интересная деталь: в экспозиции представлены списки горожан, у которых были установлены первые телефоны. Когда люди видят в них фамилии своих родственников или однофамильцев, это вызывает теплые чувства.

Маша, ученица 120-й школы Самары, приехала на игру вместе с мамой и братом. Девочке очень понравилась экскурсия. И сам квест, и рассказы о старой Самаре, из которых она узнала много нового.

Пресс-секретарь Самарского филиала компании "Ростелеком" и одновременно хранитель музея Наталия Волжанская рассказала, как родилась идея "Старого блокнота": "Сейчас реализуется много коммерческих проектов. Нам хотелось ко Дню защиты детей сделать что-то доброе, живое. Наш проект не про деньги, он про память человеческую. Про любовь к городу, к своим землякам, их труду".

Кроме того, благодаря игре, дети учатся ориентироваться в современных цифровых джунглях.

"Не зря виртуальный мир сравнивают с дикими зарослями, кишащими хищниками. Юные пользователи легко ориентируются в них и чувствуют себя более свободно, чем взрослые", — говорит Наталия. — Но при этом функция защиты остается полностью за старшим поколением. У ребенка еще не сформировалось критическое мышление, да и жизненного опыта ему явно недостает".

Главная опасность кроется не в технологиях, а в людях, которые могут ими воспользоваться в своих самых жестоких целях. Поэтому "Ростелеком" уделяет так много времени общению с детьми на тему кибербезопасности. И на этот раз компания подготовила отдельный кейс для педагогов и родителей школьников.

Викторина хороша тем, что играть в нее можно целыми группами. Планируя досуг детей, родителям и организаторам важно записаться.

"Главное, что понравилось детям"

"Главное, что наша затея понравилась детям, ведь мы ради этого и делали свой проект, — радуется Наталия Волжанская. — Мы хотели рассказать о том, в каком городе они живут. Я очень люблю наш музей, в котором история связи вплетена в историю нашего города и всей страны". "Ростелеком" — правопреемник первых самарских организаций связи. Сотрудникам очень дорога память об этом. И они хотят, чтобы дети знали, что в Куйбышеве была запасная столица и о том, какую колоссальную роль сыграли куйбышевские связисты. Только за день работы Центр правительственной связи обрабатывал до 200 тысяч телеграмм. Люди работали круглосуточно без еды, у них даже не было времени отоваривать хлебные карточки.

Чтобы ребята еще больше интересовались историей родного города, от компании "Ростелеком" им вручили подарочные интерактивные путеводители по городским достопримечательностям, в том числе и по памятным для связистов местам.

Подарки от компании получили и взрослые — это буклеты, в которых изложены возможные "ловушки", подстерегающие детей в интернете. Важная для родителей книга составлена по заказу "Ростелеком" аналитиками компании MINDSMITH при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде на основании данных масштабного отчета по систематизации актуальных киберрисков для детей.