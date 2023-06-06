Жителей Самарской области предупреждают об опасности употребления напитка марки "Мистер Сидр"

Минздрав Самарской области предупреждает жителей региона об опасности покупки и употребления алкогольных напитков марки "Мистер Сидр".
"Обращаем внимание, если вы ранее приобрели алкогольные напитки , то ни в коем случае не употребляйте их! Это опасно для жизни и здоровья" - говорится в комментарии ведомства.
На сегодняшний день 15 жителей с отравлением после употребления сидра проходят лечение в больницах региона. Из них 3 в тяжелом состоянии, состояние 12 пациентов оценивается как средней степени тяжести.
Напоминаем, симптомы острого отравления: тошнота, рвота, пониженное или повышенное давление, нарушение зрения.
Если вы употребили напитки "Мистер Сидр", незамедлительно обратитесь в медицинское учреждение.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров