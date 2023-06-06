Жителей Самарской области предупреждают об опасности употребления напитка марки "Мистер Сидр"

Минздрав Самарской области предупреждает жителей региона об опасности покупки и употребления алкогольных напитков марки "Мистер Сидр".

"Обращаем внимание, если вы ранее приобрели алкогольные напитки , то ни в коем случае не употребляйте их! Это опасно для жизни и здоровья" - говорится в комментарии ведомства.

На сегодняшний день 15 жителей с отравлением после употребления сидра проходят лечение в больницах региона. Из них 3 в тяжелом состоянии, состояние 12 пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Напоминаем, симптомы острого отравления: тошнота, рвота, пониженное или повышенное давление, нарушение зрения.

Если вы употребили напитки "Мистер Сидр", незамедлительно обратитесь в медицинское учреждение.