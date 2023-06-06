16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жителей Самарской области предупреждают об опасности употребления напитка марки "Мистер Сидр" Личные данные пациентов отрадненской больницы оказались на свалке Минздрав Самарской области предупреждает о негативном влиянии курения электронных сигарет В Самаре начато строительство консультативно-диагностического отделения областной детской больницы Диспансеризация помогла выявить в регионе более 1 тыс. новых случаев сахарного диабета

Здравоохранение Общество

Жителей Самарской области предупреждают об опасности употребления напитка марки "Мистер Сидр"

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Минздрав Самарской области предупреждает жителей региона об опасности покупки и употребления алкогольных напитков марки "Мистер Сидр".

"Обращаем внимание, если вы ранее приобрели алкогольные напитки , то  ни в коем случае не употребляйте их! Это опасно для жизни и здоровья" - говорится в комментарии ведомства.

На сегодняшний день 15 жителей с отравлением после употребления сидра  проходят лечение в больницах региона. Из них 3  в тяжелом состоянии, состояние 12 пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Напоминаем, симптомы острого отравления: тошнота, рвота, пониженное или повышенное давление, нарушение зрения.

Если вы употребили напитки "Мистер Сидр", незамедлительно обратитесь в медицинское учреждение.

Гид потребителя

Последние комментарии

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2