Сборная Самарской области стала четвертой в Высшей лиге по регби

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В прошедшие выходные на стадионе "Локомотив" прошел финальный тур чемпионата Высшей лиги по регби-7. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.