Сборная Самарской области стала четвертой в Высшей лиге по регби

В прошедшие выходные на стадионе "Локомотив" прошел финальный тур чемпионата Высшей лиги по регби-7. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
В турнире приняли участие 9 сильнейших команд: "Балтийский шторм" (Калининградская область), "Нарвская Застава" (Санкт-Петербург), сборная Краснодарского края, сборная Самарской области, ГБУ МО ДО СШОР по ИВС (Московская область), "Университет" (Чита), "Витязь" (Пермь), "Сибирь" (Новосибирск), "Ротор" (Волгоград).
Победителем стал "Балтийский шторм". Серебряные медали — у "Нарвской Заставы". В матче за третье место сборная Самарской области уступила сборной Краснодарского края со счетом — 12:24 и заняла четвертое место.
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...