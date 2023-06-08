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Российский экологический оператор предложил запретить выбрасывать одежду в мусорные баки

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Российский экологический оператор (РЭО) обсуждает с Минприроды и бизнесом инициативу о поэтапном отказе от выброса старой одежды в контейнеры для твердых коммунальных отходов.

Об этом в четверг, 8 июня, сообщает ТАСС.

Вместо того чтобы выбрасывать старую одежду, РЭО предлагает установить специальные боксы и фандоматы в рознице. Предполагается, что такие контейнеры появятся в торговых сетях, которые продают одежду и обувь, а устанавливать их будут некоммерческие организации.

Отмечается, что в будущем подход может измениться и людям, которые сдают вещи, будут полагаться бонусы, например скидки в магазинах. Как сообщает издание, такой подход ранее практиковался у зарубежных ритейлеров.

Как сообщили в РЭО, на данный момент старая одежда и обувь попадают на мусорные полигоны, их невозможно достать из общего потока мусора и отправить на переработку.

"Во всем мире так называемая индустрия fast fashion наносит окружающей среде серьезный урон. Зарубежные ученые провели исследование: сейчас производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году, - около 62 млн т текстиля, а к 2030 [году] этот показатель подскочит до 102 млн т", - пояснил изданию гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Он также подчеркнул, что 95% того, что оказывается среди мусора, сложно или дорого утилизировать. Кроме того, Буцаев отметил, что в РФ ежегодно образуется около 2 млн т текстильных отходов.

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