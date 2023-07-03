Врач рассказал, каких аллергических реакций нужно опасаться летом

Какие аллергические реакции могут возникнуть в летний период и что делать, чтобы облегчить симптомы, рассказал врач аллерголог-иммунолог, ассистент кафедры общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии СамГМУ, кандидат медицинских наук Максим Золотов.
Аллергенные продукты
Лето — это сезон свежих ягод. Но с ними нужно быть осторожнее, предупреждает аллерголог. Особенно это касается детей — чаще всего пищевая аллергия начинается именно в раннем детском возрасте. У взрослых аллергия на продукты питания встречается редко, однако многие ягоды, например, клубника и малина, провоцируют выброс вещества гистамина, который вызывает симптомы аллергии.
"Чем больше ягод мы съедим, тем больше гистамина нужно будет нейтрализовать нашему организму, — поясняет Максим Золотов. — Поэтому важен не только сам продукт, но и количественно съеденного".
Врач также отметил, что существует так называемая перекрестная аллергия. Например, в персиках, абрикосах и других косточковых содержатся аллергены пыльцы березы. Если человек, страдающий аллергией на пыльцу березы, съест эти фрукты, у него могут возникнуть симптомы аллергии.
В период летних отпусков нужно помнить, что провоцировать аллергические реакции могут рыба и морепродукты. Кроме того, находясь в другой стране, лучше проявлять осторожность с продуктами, которые не входят в наш обычный рацион, особенно это касается специй.
При возникновении симптомов аллергии нужно как можно раньше принять таблетку антигистаминного препарата. Если в течение 20 минут улучшение не наступает, необходимо обратиться к врачу.
"Основные симптомы аллергии — отек кожи и слизистых оболочек, который возникает в промежутке от нескольких минут до нескольких часов после воздействия аллергена, — говорит Максим Золотов. — Также может появиться крапивница — волдырные высыпания, сопровождающиеся зудом, появляется насморк, слезотечение. Одно из самых опасных последствий аллергической реакции — сужение дыхательных путей и развитие одышки, отек дыхательных путей (удушье) и критическое снижение артериального давления с потерей сознания — анафилактический шок".
Насекомые и травы
Отдыхая на природе, важно соблюдать осторожность, если вблизи есть перепончатокрылые насекомые — осы, пчелы, шмели и др. Их яд обладает высоким аллергенным потенциалом и вызывает тяжелые аллергические реакции, предупреждает Максим Золотов.
"Поэтому после укуса в первую очередь необходимо извлечь жало, — говорит врач. — Если начинаются симптомы аллергии, важно препятствовать оттоку крови — наложить жгут, и немедленно вызвать скорую помощь".
Аллергические реакции могут возникнуть и при вдыхании пыльцы растений, которые в наших широтах летом цветут в большом количестве. Наиболее аллергенные — луговые и сорные травы, а также злаки.
"При возникновении аллергии не стоит заниматься самолечением, важно вовремя обратиться к врачу для диагностики и достижения контроля над болезнью", — советует Максим Золотов.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров