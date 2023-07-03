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Здравоохранение Общество

Врач рассказал, каких аллергических реакций нужно опасаться летом

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Какие аллергические реакции могут возникнуть в летний период и что делать, чтобы облегчить симптомы, рассказал врач аллерголог-иммунолог, ассистент кафедры общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии СамГМУ, кандидат медицинских наук Максим Золотов.

Фото: предоставлено СамГМУ

Аллергенные продукты

Лето — это сезон свежих ягод. Но с ними нужно быть осторожнее, предупреждает аллерголог. Особенно это касается детей — чаще всего пищевая аллергия начинается именно в раннем детском возрасте. У взрослых аллергия на продукты питания встречается редко, однако многие ягоды, например, клубника и малина, провоцируют выброс вещества гистамина, который вызывает симптомы аллергии.

"Чем больше ягод мы съедим, тем больше гистамина нужно будет нейтрализовать нашему организму, — поясняет Максим Золотов. — Поэтому важен не только сам продукт, но и количественно съеденного".

Врач также отметил, что существует так называемая перекрестная аллергия. Например, в персиках, абрикосах и других косточковых содержатся аллергены пыльцы березы. Если человек, страдающий аллергией на пыльцу березы, съест эти фрукты, у него могут возникнуть симптомы аллергии.

В период летних отпусков нужно помнить, что провоцировать аллергические реакции могут рыба и морепродукты. Кроме того, находясь в другой стране, лучше проявлять осторожность с продуктами, которые не входят в наш обычный рацион, особенно это касается специй.

При возникновении симптомов аллергии нужно как можно раньше принять таблетку антигистаминного препарата. Если в течение 20 минут улучшение не наступает, необходимо обратиться к врачу.

"Основные симптомы аллергии — отек кожи и слизистых оболочек, который возникает в промежутке от нескольких минут до нескольких часов после воздействия аллергена, — говорит Максим Золотов. — Также может появиться крапивница —  волдырные высыпания, сопровождающиеся зудом, появляется насморк, слезотечение. Одно из самых опасных последствий аллергической реакции — сужение дыхательных путей и развитие одышки, отек дыхательных путей (удушье) и критическое снижение артериального давления с потерей сознания — анафилактический шок".

Насекомые и травы

Отдыхая на природе, важно соблюдать осторожность, если вблизи есть перепончатокрылые насекомые — осы, пчелы, шмели и др. Их яд обладает высоким аллергенным потенциалом и вызывает тяжелые аллергические реакции, предупреждает Максим Золотов.

"Поэтому после укуса в первую очередь необходимо извлечь жало, — говорит врач. —  Если начинаются симптомы аллергии, важно препятствовать оттоку крови — наложить жгут, и немедленно вызвать скорую помощь".

Аллергические реакции могут возникнуть и при вдыхании пыльцы растений, которые в наших широтах летом цветут в большом количестве. Наиболее аллергенные — луговые и сорные травы, а также злаки.

"При возникновении аллергии не стоит заниматься самолечением, важно вовремя обратиться к врачу для диагностики и достижения контроля над болезнью", — советует Максим Золотов.

Гид потребителя

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