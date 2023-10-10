В Кинель-Черкасском районе задержали двух браконьеров с ружьями

В Кинель-Черкасском районе задержали двух браконьеров, передвигавшихся на "Ниве" с расчехленными ружьями. Об этом сообщили в департаменте охоты и рыболовства по Самарской области.

В Кинель-Черкасском районе задержали двух браконьеров, передвигавшихся на "Ниве" с расчехленными ружьями. Об этом сообщили в департаменте охоты и рыболовства по Самарской области.

Инцидент произошел 6 октября на территории общедоступного охотничьего угодья. "Были задержаны двое граждан на механическом транспортном средстве – автомобиле марки ВАЗ "Нива", с расчехленными охотничьими ружьями системы МР-153 и ИЖ-27ЕМ, что послужило основанием к возбуждению в отношении указанных лиц двух административных дел, предусмотренных частью 1 статьи 8.37 КоАП РФ", - отмечается в сообщении ведомства.

Также, как рассказали в департаменте, за последнюю неделю, со 2 по 8 октября, в рамках надзорных мероприятий сотрудники выявили в регионе четыре нарушения, по которым возбудили административные дела по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ.

Всего с начала 2023 года выявлено 345 административное правонарушение в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, изъято 28 ружей, 132 патрона, 1 тепловизор.

По решению суда лишено права охоты 23 физических лица. С начала года правоохранительными органами возбуждено 5 уголовных дел о совершении преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ.