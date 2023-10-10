В Кинель-Черкасском районе задержали двух браконьеров с ружьями

В Кинель-Черкасском районе задержали двух браконьеров, передвигавшихся на "Ниве" с расчехленными ружьями. Об этом сообщили в департаменте охоты и рыболовства по Самарской области.
В Кинель-Черкасском районе задержали двух браконьеров, передвигавшихся на "Ниве" с расчехленными ружьями. Об этом сообщили в департаменте охоты и рыболовства по Самарской области.
Инцидент произошел 6 октября на территории общедоступного охотничьего угодья. "Были задержаны двое граждан на механическом транспортном средстве – автомобиле марки ВАЗ "Нива", с расчехленными охотничьими ружьями системы МР-153 и ИЖ-27ЕМ, что послужило основанием к возбуждению в отношении указанных лиц двух административных дел, предусмотренных частью 1 статьи 8.37 КоАП РФ", - отмечается в сообщении ведомства.
Также, как рассказали в департаменте, за последнюю неделю, со 2 по 8 октября, в рамках надзорных мероприятий сотрудники выявили в регионе четыре нарушения, по которым возбудили административные дела по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ.
Всего с начала 2023 года выявлено 345 административное правонарушение в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, изъято 28 ружей, 132 патрона, 1 тепловизор.
По решению суда лишено права охоты 23 физических лица. С начала года правоохранительными органами возбуждено 5 уголовных дел о совершении преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!