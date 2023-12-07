16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре подвели итоги регионального этапа конкурса "Лучший дом, лучший двор" "Единая Россия" провела в Нижнем Новгороде дискуссионную площадку "Верю в Россию" В Самарской области стартовал всероссийский проект "Моя наставница" Дмитрий Азаров: "Партии снова предстоит показать пример общественной консолидации для защиты национальных интересов" "Партийные десанты" проверили работу медучреждений в Красноглинском и Куйбышевском районах Самары

Партии Власть и политика

В Самаре подвели итоги регионального этапа конкурса "Лучший дом, лучший двор"

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 8 декабря, федеральные эксперты подведут окончательные итоги федерального этапа конкурса "Лучший дом, лучший двор".

Фото: samara.er.ru

Почти 4 тысячи заявок со всей страны, более 200 тысяч проголосовавших за своих земляков - таковы первые и главные итоги Всероссийского конкурса "Единой России" "Лучший дом. Лучший двор", который проходил на сайте moydom.er.ru.

В Самаре руководитель регионального центра общественного контроля "ЖКХ-Контроль", председатель общественного совета партпроекта "Школа грамотного потребителя" в Самарской области Виктор Часовских отметил самых активных участников всероссийского конкурса.

В областной столице почетными грамотами отметили председателя ТСН "Стара Загора, 166" Гаврилова Максима, жительницу дома № 23 по улице Александра Матросова Елену Лашко и председателя совета МКД Оксану Князькину, представляющую дом № 4 по Лучистому переулку.

Оксана Михайловна представила свой дом и двор на 11 страницах эссе. Начинал Совет дома в сложных условиях: бездействие со стороны управляющей компании, отсутствие ремонта в доме и финансовой отчетности.

В 2019 году советом МКД было принято решение о выборе новой управляющей компании, а через три года двор уже стал участником конкурса "Цветущий Советский район" и дом расцвел - в прямом и переносном смысле. По инициативе председателя МКД вместе со всеми жителями проводится работа по благоустройству территории дома и двора: художественное оформление подъездов, высадка зеленых насаждений, появились арт-объекты и элементы ландшафтного дизайна.

Среди участников конкурса - большое количество заявок из Отрадного. Сразу несколько адресов - дом № 6 по улице Отрадной, дом № 59 по улице Первомайской и дом № 104 по улице Советской представила Екатерина Мельникова.

Еще одним номинантом, отмеченным на региональном уровне, стал совет дома № 6 по улице Миронова из Новокуйбышевска.

Отметим, что в Самарской области советы МКД, ТСЖ и активные собственники жилья подали на конкурс 354 заявки по четырем номинациям: "Лучший двор", "Самый дружный дом", "Лучший подъезд" и "Самый энергоэффективный дом". Наибольшая конкуренция оказалась в номинациях "Лучший двор" и "Самый дружный дом".

Федеральные эксперты уже отобрали те заявки, которые получили наибольшее количество голосов. Награждение победителей конкурса состоится 25 декабря в Москве.

Напомним, второй Всероссийский конкурс "Лучший дом. Лучший двор" проходил с 10 июля по 30 ноября 2023 года. Основные задачи конкурса - выявить и обнародовать лучшие практики, поощрить активных собственников и качественно работающие управляющие компании.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31