В Самаре подвели итоги регионального этапа конкурса "Лучший дом, лучший двор"

В пятницу, 8 декабря, федеральные эксперты подведут окончательные итоги федерального этапа конкурса "Лучший дом, лучший двор".

Почти 4 тысячи заявок со всей страны, более 200 тысяч проголосовавших за своих земляков - таковы первые и главные итоги Всероссийского конкурса "Единой России" "Лучший дом. Лучший двор", который проходил на сайте moydom.er.ru.

В Самаре руководитель регионального центра общественного контроля "ЖКХ-Контроль", председатель общественного совета партпроекта "Школа грамотного потребителя" в Самарской области Виктор Часовских отметил самых активных участников всероссийского конкурса.

В областной столице почетными грамотами отметили председателя ТСН "Стара Загора, 166" Гаврилова Максима, жительницу дома № 23 по улице Александра Матросова Елену Лашко и председателя совета МКД Оксану Князькину, представляющую дом № 4 по Лучистому переулку.

Оксана Михайловна представила свой дом и двор на 11 страницах эссе. Начинал Совет дома в сложных условиях: бездействие со стороны управляющей компании, отсутствие ремонта в доме и финансовой отчетности.

В 2019 году советом МКД было принято решение о выборе новой управляющей компании, а через три года двор уже стал участником конкурса "Цветущий Советский район" и дом расцвел - в прямом и переносном смысле. По инициативе председателя МКД вместе со всеми жителями проводится работа по благоустройству территории дома и двора: художественное оформление подъездов, высадка зеленых насаждений, появились арт-объекты и элементы ландшафтного дизайна.

Среди участников конкурса - большое количество заявок из Отрадного. Сразу несколько адресов - дом № 6 по улице Отрадной, дом № 59 по улице Первомайской и дом № 104 по улице Советской представила Екатерина Мельникова.

Еще одним номинантом, отмеченным на региональном уровне, стал совет дома № 6 по улице Миронова из Новокуйбышевска.

Отметим, что в Самарской области советы МКД, ТСЖ и активные собственники жилья подали на конкурс 354 заявки по четырем номинациям: "Лучший двор", "Самый дружный дом", "Лучший подъезд" и "Самый энергоэффективный дом". Наибольшая конкуренция оказалась в номинациях "Лучший двор" и "Самый дружный дом".

Федеральные эксперты уже отобрали те заявки, которые получили наибольшее количество голосов. Награждение победителей конкурса состоится 25 декабря в Москве.

Напомним, второй Всероссийский конкурс "Лучший дом. Лучший двор" проходил с 10 июля по 30 ноября 2023 года. Основные задачи конкурса - выявить и обнародовать лучшие практики, поощрить активных собственников и качественно работающие управляющие компании.