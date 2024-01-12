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В День российской печати самарским студентам и школьникам показали, как рождаются газеты

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экскурсию в самарскую типографию организовал для ребят координатор партийного проекта "Выбирай свое" в Самарской области Александр Живайкин.

Фото: samara.er.ru

То, что над выпуском газет и журналов работает целая армия журналистов, многие из подростков знали, но, как происходит процесс печати многотысячных тиражей газет, даже многим взрослым знаком только из фильмов.

Директор типографии "КП-САМАРА" Алексей Разлацкий, любезно согласился принять шумных и любопытных гостей в канун  профессионального праздника - Дня Российской печати. Весь коллектив самарской типографии, и подростки стали участниками акции "Человек труда" в рамках партийного проекта "Выбирай свое". Координатор проекта  "Единой России", заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин, вместе с ребятами ознакомился со всеми этапами печатного процесса от вывода полос до упаковки газетных пачек.

"Одна из задач акции "Человек труда" - состоит в том, чтобы рассказывать подросткам об интересных профессиях. В День Российской печати очень символично показать ребятам, какие профессии задействованы в работе типографии. Газеты и журналы в России уже более трех веков остаются не просто источником новостей, но и площадками для развития интеллектуальной среды, местом для дискуссий, споров. В России традиционно верят и искренне доверяют печатному слову. Сегодня мы увидели, как труд журналистов, редакторов дизайнеров, корректоров, верстальщиков, операторов типографии, технологов и печатников становится  материальным продуктом, который на протяжении сотни лет остаётся символом современного времени", - поделился Александр Живайкин.

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