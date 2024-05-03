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В Самаре почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Организовали акцию памяти активисты "Молодой гвардии", молодежных объединений, поддержали неравнодушные жители Советского района и местное отделение "Единой России", представители городского парламента.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Десять лет назад 2 мая 2014 года сторонники евромайдана на Украине подожгли одесский Дом профсоюзов. Там скрывались участники протестной акции, не поддержавшие государственный переворот в Киеве. В тот день погибли 48 человек, более 200 получили увечья. Расследование дела до сих пор не завершилось, виновные наказания не понесли.

Этот день некоторые политологи назвали "точкой невозврата". Многие общественные и политические деятели именно тогда осознали, что фашизм все ещё жив.

В Самаре в Парке Победы активисты "Молодой Гвардии" и волонтеры партии "Единая Россия" в честь трагической даты провели акцию "Одесса, помним". Они возложили цветы к Вечному огню, разместили возле него портреты одесситов в возрасте от 18 до 35 лет, погибших во время противостояния — кого-то убили, кого-то забили до смерти, кто-то задохнулся в горящем здании.

"В те трагические дни весь мир увидел наяву черные помыслы нацистов, их настоящее лицо, ту псеводемократию, к которой они стремятся. Нет им прощения и пощады. Мы знаем, что такие преступления не имеют срока давности. Рано или поздно виновники тех событий будут наказаны. Здесь, в Самаре, мы вспоминаем ту трагедию, скорбим по нашим соотечественникам, всегда храним о них память", — отметил председатель самарской городской Думы Алексей Дегтев.

Член регионального политсовета партии "Единая Россия", руководитель штаба "Молодой гвардии" Самарской области Антон Родионов подчеркнул, что для молодых самарцев важно сохранить память о невинно убиенных одесситах. Они отдали свои жизни за защиту своей земли, они не хотели этой кровавой бойни, навязанной киевским режимом.

"Мы почтили память тех, кто боролся за правду и справедливость. Это чудовищный акт насилия, когда к пострадавшим не подпускали врачей, люди просто выпрыгивали из окон, чтобы не сгореть заживо. Важно ничего не забывать и рассказывать о тех, кто пожертвовал жизнью ради правды и борьбы за мирное небо", — считает Антон Родионов.

С ним солидарен и председатель профсоюза студентов Самарского государственного технического университета Алексей Сатонин.

"Мирные люди в тот день безвинно погибли. Они были садистски убиты. Если кто-то где-то и забыл о той трагедии, то только не у нас. Страна и профсоюзы помнят", — подчеркнул он.

Отметим, что в акции памяти "Одесса. помним" 2 мая 2024 года приняли участие 10 субъектов Приволжского федерального округа, акция прошла в 40 регионах страны. Четыре тысячи активистов "Молодой Гвардии", "Волонтёрской Роты", "Единой России" почтили память погибших в Одесском доме профсоюзов.Только в Москве 1,5 тысячи молодых патриотов вышли к посольству Украины с плакатами и портретами погибших.

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