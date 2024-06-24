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Более 2,5 тысяч выпускников школ Самарской области претендуют на медали "За особые успехи в учении" Владимиру Кошелеву удалось сохранить ученую степень В Самаре снесут детский сад Специалисты АО "Транснефть - Приволга" оценили дипломные работы студентов СамГТУ Самарский университет им. Королева готов в несколько раз увеличить число студентов из Вьетнама

Образование Общество

Более 2,5 тысяч выпускников школ Самарской области претендуют на медали "За особые успехи в учении"

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев выпускникам школ региона вручил медали "За особые успехи в учении". Среди отличников — ребята, получившие наивысшие результаты по итогам Единого государственного экзамена, победители олимпиад, конкурсов, соревнований всероссийского и международного уровней, активные участники социально значимых проектов.

Фото: Юлия Рубцова (информационное агентство СОВА sovainfo.ru)

"Вы — гордость нашего региона, городов и сел, где вы жили и учились, своих семей. Уверен, что за теми успехами, которых вы добились, стоят заслуги ваших мам и пап, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Вы сделали очень большое дело, первый шаг во взрослую жизнь — яркий, правильный, вложив в это много труда", — отметил Вячеслав Федорищев, обращаясь к выпускникам школ.

По результатам шести экзаменов максимальный результат получили 188 выпускников: по русскому языку — 82 человека, математике профильного уровня — 30, физике — 16, химии — 14, литературе — 40, обществознанию — 18, информатике — 1. Среди них 13 человек получили 100 баллов сразу по двум предметам.

"Если вы так и дальше будете подходить к делу, вы можете свернуть горы, поменять мир. Вы можете стать такими талантливыми профессионалами, чтобы в конкретной отрасли сделать революцию, в хорошем смысле этого слова", — уверен врио губернатора. Он призвал школьников не забывать своих наставников — учителей, которые делились своими знаниями и жизненным опытом. "Вы, пожалуйста, звоните им регулярно, не только в День учителя, когда будете учиться в университете, когда станете специалистами. Вы не представляете, каким теплом ваш звонок будет отдаваться в их сердцах", — напутствовал глава региона.

Вячеслав Федорищев, обращаясь к выпускникам, добавил, что Самарской области нужны специалисты высокого уровня. Он предложил школьникам после учебы в вузах, в том числе в столичных, вернуться на родную землю, чтобы продолжить трудиться на благо ее развития. "Становитесь лучше во многих аспектах. Трудолюбие и усердие никогда не оставляйте", — обратился руководитель области.

Всего в этом году на медали претендует 2578 выпускников школ Самарской области. Все они получат свои награды "За особые успехи в учении" в торжественной обстановке. "Мы прошли достаточно большой путь, чтобы оказаться здесь. У каждого выпускника свои достижения: хорошие результаты по итогам ЕГЭ, олимпиад, творческих фестивалей и спортивных соревнований. Все эти заслуги будут влиять на наше будущее. То, чего мы добились, — маленькая вершина айсберга. Но мы будем и дальше стремиться к новым достижениям", — отметил выпускник Самарского регионального центра для одаренных детей, победитель и призер всероссийских и международных олимпиад по химии Лев Аввакумов.

Он добавил, что учителя и родители, всесторонняя поддержка помогли раскрыть потенциал каждого выпускника. "Мы понимаем, что являемся гражданами великой страны. Поэтому будем прославлять не только наш регион, но и Россию в целом, — подчеркнул он. — Будущее определяется теми, кто верит в свою мечту. Поэтому скажу одно — идите за мечтой и никогда ни в чем не сомневайтесь".

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