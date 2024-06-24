Более 2,5 тысяч выпускников школ Самарской области претендуют на медали "За особые успехи в учении"

В понедельник, 24 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев выпускникам школ региона вручил медали "За особые успехи в учении". Среди отличников — ребята, получившие наивысшие результаты по итогам Единого государственного экзамена, победители олимпиад, конкурсов, соревнований всероссийского и международного уровней, активные участники социально значимых проектов.
"Вы — гордость нашего региона, городов и сел, где вы жили и учились, своих семей. Уверен, что за теми успехами, которых вы добились, стоят заслуги ваших мам и пап, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Вы сделали очень большое дело, первый шаг во взрослую жизнь — яркий, правильный, вложив в это много труда", — отметил Вячеслав Федорищев, обращаясь к выпускникам школ.
По результатам шести экзаменов максимальный результат получили 188 выпускников: по русскому языку — 82 человека, математике профильного уровня — 30, физике — 16, химии — 14, литературе — 40, обществознанию — 18, информатике — 1. Среди них 13 человек получили 100 баллов сразу по двум предметам.
"Если вы так и дальше будете подходить к делу, вы можете свернуть горы, поменять мир. Вы можете стать такими талантливыми профессионалами, чтобы в конкретной отрасли сделать революцию, в хорошем смысле этого слова", — уверен врио губернатора. Он призвал школьников не забывать своих наставников — учителей, которые делились своими знаниями и жизненным опытом. "Вы, пожалуйста, звоните им регулярно, не только в День учителя, когда будете учиться в университете, когда станете специалистами. Вы не представляете, каким теплом ваш звонок будет отдаваться в их сердцах", — напутствовал глава региона.
Вячеслав Федорищев, обращаясь к выпускникам, добавил, что Самарской области нужны специалисты высокого уровня. Он предложил школьникам после учебы в вузах, в том числе в столичных, вернуться на родную землю, чтобы продолжить трудиться на благо ее развития. "Становитесь лучше во многих аспектах. Трудолюбие и усердие никогда не оставляйте", — обратился руководитель области.
Всего в этом году на медали претендует 2578 выпускников школ Самарской области. Все они получат свои награды "За особые успехи в учении" в торжественной обстановке. "Мы прошли достаточно большой путь, чтобы оказаться здесь. У каждого выпускника свои достижения: хорошие результаты по итогам ЕГЭ, олимпиад, творческих фестивалей и спортивных соревнований. Все эти заслуги будут влиять на наше будущее. То, чего мы добились, — маленькая вершина айсберга. Но мы будем и дальше стремиться к новым достижениям", — отметил выпускник Самарского регионального центра для одаренных детей, победитель и призер всероссийских и международных олимпиад по химии Лев Аввакумов.
Он добавил, что учителя и родители, всесторонняя поддержка помогли раскрыть потенциал каждого выпускника. "Мы понимаем, что являемся гражданами великой страны. Поэтому будем прославлять не только наш регион, но и Россию в целом, — подчеркнул он. — Будущее определяется теми, кто верит в свою мечту. Поэтому скажу одно — идите за мечтой и никогда ни в чем не сомневайтесь".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.