Юрий Борисов оценил работу Самарского университета по созданию космической техники

Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов посетил с рабочим визитом Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королёва. Он ознакомился с работой научно-исследовательских центров и лабораторий, которые занимаются созданием космической техники и геоинформационных систем.

В частности, глава Госкорпорации посетил Центр приема и обработки космической информации. Здесь студенты, аспиранты и молодые ученые в круглосуточном режиме отслеживают движение, получают и обрабатывают телеметрическую и целевую информацию с малых космических аппаратов (МКА), в том числе с МКА "АИСТ".

Директор Института авиационной и ракетно-космической техники и Передовой инженерной аэрокосмической школы университета Иван Ткаченко рассказал Юрию Борисову о работе первых МКА "АИСТ" и о новой линейке этих аппаратов.

Главу "Роскосмоса" заинтересовали МКА "АИСТ-2Т" производства РКЦ "Прогресс", предназначенные для стереоскопической съемки, и космический аппарат "АИСТ-СТ"-12-юнитовый наноспутник, оснащенный радаром для мониторинга поверхности Земли. Эти аппараты создаются самарскими учеными совместно со специалистами компании "Специальный Технологический Центр" из Санкт-Петербурга.

Также глава Госкорпорации оценил деятельность научно-исследовательской лаборатории геоинформатики и информационной безопасности университета, где разрабатываются и внедряются геоинформационные системы для работы органов власти и предприятий на основе интеллектуальной обработки данных дистанционного зондирования Земли.

Старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Андрей Чернов рассказал, что одна из разработок - комплексная система дистанционного мониторинга - включает более 10 подсистем в области сельского хозяйства, природопользования, недвижимости, градостроительства. В них работает более 500 пользователей органов федеральной, региональной власти и местного самоуправления. Мониторинг в указанных сферах приносит в бюджет региона более 90 млн рублей налоговых поступлений в год. Юрий Борисов предложил ему найти формат сотрудничества для закрепления постоянного взаимодействия с "Роскосмосом".

Во время визита Юрий Борисов ознакомился и с приборами, которые установлены на различных действующих космических аппаратах и производятся в лабораториях университета. Ему продемонстрировали одну из ведущих разработок научной школы академика РАН, президента университета Виктора Сойфера - гиперспектрометр.

Один из таких приборов - гиперспектрометр для наноспутников формата CubeSat - уже успешно прошел летные испытания в космосе, подтвердив работоспособность инновационной конструкции. На 2024 год запланирован еще один запуск 6-юнитового кубсата с гиперспектрометром совместно с частной компанией "Спутникс".

Отдельное внимание Юрий Борисов уделил работе молодежной лаборатории "Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников". Здесь идет разработка и создание бортовых систем и наноспутниковой платформы, использующей инновационные решения для проведения научных и прикладных экспериментов в космосе.

Заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Игорь Белоконов подчеркнул, что лаборатория реализует полный технологический процесс создания наноспутников и может создавать до 10 аппаратов в год. Также он рассказал о готовящемся к запуску наноспутнике "СамСат-ИОНОСФЕРА", предназначенном для мониторинга состояния ионосферы и магнитосферы Земли, и о стенде для определения инерционных характеристик и нахождения положения центра масс наноспутников.

Завершился визит Юрия Борисова знакомством с работой участка роботизированной сборки малых космических аппаратов на площадке киберфизической фабрики Передовой инженерной аэрокосмической школы университета.

По итогам визита глава Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов и ректор университета Владимир Богатырев обсудили взаимодействие в сфере создания, испытания и производства малых космических аппаратов и наноспутников, а также развития геоинформационных технологий.