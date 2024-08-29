Юрий Борисов оценил работу Самарского университета по созданию космической техники

Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов посетил с рабочим визитом Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королёва. Он ознакомился с работой научно-исследовательских центров и лабораторий, которые занимаются созданием космической техники и геоинформационных систем.
В частности, глава Госкорпорации посетил Центр приема и обработки космической информации. Здесь студенты, аспиранты и молодые ученые в круглосуточном режиме отслеживают движение, получают и обрабатывают телеметрическую и целевую информацию с малых космических аппаратов (МКА), в том числе с МКА "АИСТ".
Директор Института авиационной и ракетно-космической техники и Передовой инженерной аэрокосмической школы университета Иван Ткаченко рассказал Юрию Борисову о работе первых МКА "АИСТ" и о новой линейке этих аппаратов.
Главу "Роскосмоса" заинтересовали МКА "АИСТ-2Т" производства РКЦ "Прогресс", предназначенные для стереоскопической съемки, и космический аппарат "АИСТ-СТ"-12-юнитовый наноспутник, оснащенный радаром для мониторинга поверхности Земли. Эти аппараты создаются самарскими учеными совместно со специалистами компании "Специальный Технологический Центр" из Санкт-Петербурга.
Также глава Госкорпорации оценил деятельность научно-исследовательской лаборатории геоинформатики и информационной безопасности университета, где разрабатываются и внедряются геоинформационные системы для работы органов власти и предприятий на основе интеллектуальной обработки данных дистанционного зондирования Земли.
Старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Андрей Чернов рассказал, что одна из разработок - комплексная система дистанционного мониторинга - включает более 10 подсистем в области сельского хозяйства, природопользования, недвижимости, градостроительства. В них работает более 500 пользователей органов федеральной, региональной власти и местного самоуправления. Мониторинг в указанных сферах приносит в бюджет региона более 90 млн рублей налоговых поступлений в год. Юрий Борисов предложил ему найти формат сотрудничества для закрепления постоянного взаимодействия с "Роскосмосом".
Во время визита Юрий Борисов ознакомился и с приборами, которые установлены на различных действующих космических аппаратах и производятся в лабораториях университета. Ему продемонстрировали одну из ведущих разработок научной школы академика РАН, президента университета Виктора Сойфера - гиперспектрометр.
Один из таких приборов - гиперспектрометр для наноспутников формата CubeSat - уже успешно прошел летные испытания в космосе, подтвердив работоспособность инновационной конструкции. На 2024 год запланирован еще один запуск 6-юнитового кубсата с гиперспектрометром совместно с частной компанией "Спутникс".
Отдельное внимание Юрий Борисов уделил работе молодежной лаборатории "Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников". Здесь идет разработка и создание бортовых систем и наноспутниковой платформы, использующей инновационные решения для проведения научных и прикладных экспериментов в космосе.
Заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Игорь Белоконов подчеркнул, что лаборатория реализует полный технологический процесс создания наноспутников и может создавать до 10 аппаратов в год. Также он рассказал о готовящемся к запуску наноспутнике "СамСат-ИОНОСФЕРА", предназначенном для мониторинга состояния ионосферы и магнитосферы Земли, и о стенде для определения инерционных характеристик и нахождения положения центра масс наноспутников.
Завершился визит Юрия Борисова знакомством с работой участка роботизированной сборки малых космических аппаратов на площадке киберфизической фабрики Передовой инженерной аэрокосмической школы университета.
По итогам визита глава Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов и ректор университета Владимир Богатырев обсудили взаимодействие в сфере создания, испытания и производства малых космических аппаратов и наноспутников, а также развития геоинформационных технологий.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.