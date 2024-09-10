Не поделили квартиру: жителя Чапаевска судят за покушение на брата и убийство адвоката

В Самарском областном суде рассматривается уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Чапаевска Александра Добина, которого обвиняют в убийстве адвоката Дмитрия Калиниченко и покушении на убийство родного брата.

Напомним, преступление произошло 28 декабря прошлого года на ул. Ленина, 53. Подсудимый в ходе конфликта несколько раз ударил ножом старшего брата Михаила, а выбегая из подъезда, он встретил адвоката брата и зарезал того. Раненого брата госпитализировали, и сейчас он проходит по делу потерпевшим.

Александр Добин своей вины не отрицает, хотя не согласен с предъявленным мотивом - корыстными побуждениями.

Как стало известно из материалов, озвученных в суде, житейские трудности трех братьев Добиных начались после смерти матери. Опекунство над племянниками взяла ее сестра. Но вскоре их жилище было признано аварийным. Опекунше предоставили 11-метровую комнату в трехкомнатной квартире, а мальчиков отправили в интернат. Позже к теткиной комнате на детей присоединили остальные комнаты 9 и 18 кв. метров.

Отношения в семье были далеки от братских. В 1999 г. Михаил из-за конфликтов с родственниками перебрался в общежитие. По словам соседки, его избили и выжили. В следующем году умер брат Иван. На освободившуюся жилплощадь Александр привел сожительницу, у них родились дети.

В 2019 г. и это жилье получило статус аварийного. С того момента отношения между братьями обострились. Михаил, чтобы поучаствовать в расселении, решил вселиться в квартиру, где давно единолично хозяйничал Александр. Последний подал иск о признании брата утратившим право пользования жильем, поскольку его регистрация мешала приватизировать квартиру. Александр указывал, что Михаил в квартире не проживал, ремонта не делал, коммуналку не оплачивал. И действительно, за Михаилом числился долг перед коммунальщиками более чем на 127 тыс. рублей.

Заочно суд удовлетворил иск Александра и снял Михаила с регистрационного учета по этому адресу. Но данное решение впоследствии было отменено. Затем последовал иск Михаила к брату, который препятствовал его вселению по месту прописки. Суд же обязал Александра предоставить Михаилу ключ от жилища.

Как показал на процессе один из свидетелей, когда Михаил опрашивал соседей, ища свидетелей того, что препятствуют его заселению в квартиру, на лестничную площадку выбежала жена Александра и стала выталкивать Михаила из подъезда. На помощь ей выскочил муж с монтировкой в руке.

В конце концов квартиру в аварийном доме расселили, братьям на двоих дали 60 кв. м в другом доме, и судебные тяжбы продолжились. Летом прошлого года Александр и его супруга обратились в Чапаевский горсуд с иском о лишении Михаила прав на часть новой квартиры. На сей раз истцы апеллировали к тому, что брат членом их семьи не является. Им вновь отказали.

А в декабре Александр заявился в общежитие к родственнику и в ходе конфликта сначала ударил ножом Михаила, а потом убил попавшегося ему на глаза молодого адвоката, представлявшего интересы брата.

В жизни Александра это не первый криминальный эпизод. В 2017 г. он был приговорен к году колонии за угрозу убийством своей сожительнице и ее подруге. Тогда он в состоянии алкогольного опьянения в доказательство серьезности своих намерений хватал строительный и кухонный ножи.

Уже после ареста убийцы раненый Михаил обратился к Фемиде за разделением счетов за коммуналку, а арестованный просил не совершать каких-либо действий в отношении спорной квартиры в период его нахождения в местах лишения свободы, так как в квартире он уже зарегистрировал свою несовершеннолетнюю дочь.