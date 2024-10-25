Рок-н-ролл жив: молодежная драма "Музыка времени" — с 29 октября на Wink.ru

12-серийная драма "Музыка времени" (12+) — это история о молодых рок-музыкантах, которые никогда не виделись офлайн, но мечтают выступить вместе на большом концерте в Москве. Музыкальной основой проекта стал дебютный альбом рок-певицы МАЙВЛ, которая сыграла главную роль в сериале. Музыкальным продюсером проекта стал Денис Майданов, одну из ролей сыграл Александр Ф. Скляр, а в камео появятся Гарик Сукачев, Ольга Кормухина, Евгений Маргулис и Александр Маршал.

Также в главных ролях в сериале — Вадим Адаменко ("СашаТаня"), Влад Терских ("Мордобой") и Георгий Шиханов ("Трудные подростки"). К молодым актерам присоединились известные и любимые артисты — Екатерина Гусева ("Бригада"), Ольга Ломоносова ("Не родись красивой"), Виктория Полторак, Антон Семкин ("Кухня") и Николай Сердцев ("Молодежка"). Режиссер сериала — Кирилл Седухин ("Интерны", "Пятая стража", "Ералаш"). Проект создан продюсерской кинокомпанией "Династия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

В день премьеры, 29 октября, зрителям онлайн-кинотеатра Wink.ru будут доступны три первые серии, далее каждый вторник будет выходить по три эпизода.

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Кадры из сериала

Все материалы: копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Сериал расскажет историю молодых ребят — участников уникальной музыкальной группы из разных городов и стран, которые репетируют и пишут песни онлайн. Их заветная мечта — встретиться вживую и выступить на сцене большого рок-фестиваля в Москве. Но для того чтобы она осуществилась, им придется пройти массу препятствий: столкнуться с непониманием родителей, предательством близких людей, переосмыслить жизненные ценности и преодолеть внутренние страхи. Особенно их солистке, московской школьнице Василисе, которая мечтает о музыкальной карьере, но с детства страдает патологической боязнью публичных выступлений — пейрафобией. Все события найдут отражения в песнях, которые пишет фронтмен группы — самая молодая участница, ученица десятого класса московской школы Василиса (МАЙВЛ).

МАЙВЛ, певица и актриса:

"В альбоме есть песня "Бесконечна жизнь", в которой сочетаются меланхоличное настроение и драйвовое звучание, лирические романтичные образы и некий протест. Мне кажется, она напоминает мою героиню Василису, которая также находится в постоянном протесте с обществом, родителями, одноклассниками. Она очень хочет всем доказать и показать, чего она стоит на самом деле. И в то же время это очень чувственная натура, которая умеет дружить, любить, творить и мечтает, чтобы ее принимали такой, какая она есть. В "Музыке времени" поднимается много важных тем, например, сложные отношения с родителями и непонимание с их стороны. Но, думаю, вся суть сериала в том, что таких разных людей объединила общая мечта и цель — быть услышанными, и ради этого каждый из них прошел огромные испытания".

Денис Майданов, музыкальный продюсер сериала:

"Музыка времени" — это в первую очередь сериал о дружбе и о том, что любые сложности можно победить, если есть плечо друга. Это и драма, и мелодрама, и драмеди, и рок-н-ролл. Он у нас настоящий, звезды настоящие, события тоже из реальной жизни. В кадре каждый из героев проживает то, что испытывает практически любой подросток их возраста. Проблемы, с которыми они сталкиваются, будут близки многим зрителям. История наших героев на музыкальном конкурсе "Молодые ветра" основана на реальных событиях с такой же группой, произошедших год назад".

Съемки драмы проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и Калининграде.

Кирилл Седухин, режиссер сериала:

"По сюжету наши герои живут в разных странах, и нам важно было это отразить. Съемки проходили в четырех городах, а это разные атмосферы, локации, места, даже климат. Было интересно побывать везде. Для меня же особой задачей было совместить все это в единую картинку и сделать единую стилистику для четырех разных стран и пяти разных героев. Во многом мне помог наш актерский состав, на проекте получился какой-то необычный сплав молодости и опыта. А еще много эмоций, энергии, неожиданных решений, шуток и приколов — всё это помогало нам".

Натали Манн, генеральный продюсер "Продюсерской кинокомпании "ДИНАСТИЯ":

"Проект сложный, многосоставный, а еще и музыкальный. Поэтому было очень важно, чтобы актеры владели инструментами. Из профессиональных музыкантов в касте автор и исполнительница песен, которые стали главными саундтреками сериала, — МАЙВЛ (Василиса), а также Вадим Адаменко (Костя), который потрясающе играет на фортепиано и поет. Актер Влад Терских (Артур) не профессиональный музыкант, но гитарой владеет хорошо. А вот барабанщик и бас-гитарист впервые подошли к инструментам только на проекте. Но они полгода ответственно ходили на занятия, учились правильной постановке рук, пластике. Это все очень важно".