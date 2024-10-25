16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер представил новую версию GigaChat MAX Рок-н-ролл жив: молодежная драма "Музыка времени" — с 29 октября на Wink.ru МТС начала предупреждать жителей Самарской области о телефонном мошенничестве во время звонка При реализации дорожного нацпроекта в Самарской области проведено более 60 контрольных мероприятий с представителями общественности Иван Гуз: "Авито — уникальная платформа социальной коммерции"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Рок-н-ролл жив: молодежная драма "Музыка времени" — с 29 октября на Wink.ru

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 128
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

12-серийная драма "Музыка времени" (12+) — это история о молодых рок-музыкантах, которые никогда не виделись офлайн, но мечтают выступить вместе на большом концерте в Москве. Музыкальной основой проекта стал дебютный альбом рок-певицы МАЙВЛ, которая сыграла главную роль в сериале. Музыкальным продюсером проекта стал Денис Майданов, одну из ролей сыграл Александр Ф. Скляр, а в камео появятся Гарик Сукачев, Ольга Кормухина, Евгений Маргулис и Александр Маршал.

Также в главных ролях в сериале — Вадим Адаменко ("СашаТаня"), Влад Терских ("Мордобой") и Георгий Шиханов ("Трудные подростки"). К молодым актерам присоединились известные и любимые артисты — Екатерина Гусева ("Бригада"), Ольга Ломоносова ("Не родись красивой"), Виктория Полторак, Антон Семкин ("Кухня") и Николай Сердцев ("Молодежка"). Режиссер сериала — Кирилл Седухин ("Интерны", "Пятая стража", "Ералаш"). Проект создан продюсерской кинокомпанией "Династия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

В день премьеры, 29 октября, зрителям онлайн-кинотеатра Wink.ru будут доступны три первые серии, далее каждый вторник будет выходить по три эпизода.

Трейлер:

ВК

YouTube

Яндекс.Диск

Постер

Кадры из сериала

Все материалы: копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Сериал расскажет историю молодых ребят — участников уникальной музыкальной группы из разных городов и стран, которые репетируют и пишут песни онлайн. Их заветная мечта — встретиться вживую и выступить на сцене большого рок-фестиваля в Москве. Но для того чтобы она осуществилась, им придется пройти массу препятствий: столкнуться с непониманием родителей, предательством близких людей, переосмыслить жизненные ценности и преодолеть внутренние страхи. Особенно их солистке, московской школьнице Василисе, которая мечтает о музыкальной карьере, но с детства страдает патологической боязнью публичных выступлений — пейрафобией. Все события найдут отражения в песнях, которые пишет фронтмен группы — самая молодая участница, ученица десятого класса московской школы Василиса (МАЙВЛ).

МАЙВЛ, певица и актриса:

"В альбоме есть песня "Бесконечна жизнь", в которой сочетаются меланхоличное настроение и драйвовое звучание, лирические романтичные образы и некий протест. Мне кажется, она напоминает мою героиню Василису, которая также находится в постоянном протесте с обществом, родителями, одноклассниками. Она очень хочет всем доказать и показать, чего она стоит на самом деле. И в то же время это очень чувственная натура, которая умеет дружить, любить, творить и мечтает, чтобы ее принимали такой, какая она есть. В "Музыке времени" поднимается много важных тем, например, сложные отношения с родителями и непонимание с их стороны. Но, думаю, вся суть сериала в том, что таких разных людей объединила общая мечта и цель — быть услышанными, и ради этого каждый из них прошел огромные испытания".

Денис Майданов, музыкальный продюсер сериала:

"Музыка времени" — это в первую очередь сериал о дружбе и о том, что любые сложности можно победить, если есть плечо друга. Это и драма, и мелодрама, и драмеди, и рок-н-ролл. Он у нас настоящий, звезды настоящие, события тоже из реальной жизни. В кадре каждый из героев проживает то, что испытывает практически любой подросток их возраста. Проблемы, с которыми они сталкиваются, будут близки многим зрителям. История наших героев на музыкальном конкурсе "Молодые ветра" основана на реальных событиях с такой же группой, произошедших год назад".

Съемки драмы проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и Калининграде.

Кирилл Седухин, режиссер сериала:

"По сюжету наши герои живут в разных странах, и нам важно было это отразить. Съемки проходили в четырех городах, а это разные атмосферы, локации, места, даже климат. Было интересно побывать везде. Для меня же особой задачей было совместить все это в единую картинку и сделать единую стилистику для четырех разных стран и пяти разных героев. Во многом мне помог наш актерский состав, на проекте получился какой-то необычный сплав молодости и опыта. А еще много эмоций, энергии, неожиданных решений, шуток и приколов — всё это помогало нам".

Натали Манн, генеральный продюсер "Продюсерской кинокомпании "ДИНАСТИЯ":

"Проект сложный, многосоставный, а еще и музыкальный. Поэтому было очень важно, чтобы актеры владели инструментами. Из профессиональных музыкантов в касте автор и исполнительница песен, которые стали главными саундтреками сериала, — МАЙВЛ (Василиса), а также Вадим Адаменко (Костя), который потрясающе играет на фортепиано и поет. Актер Влад Терских (Артур) не профессиональный музыкант, но гитарой владеет хорошо. А вот барабанщик и бас-гитарист впервые подошли к инструментам только на проекте. Но они полгода ответственно ходили на занятия, учились правильной постановке рук, пластике. Это все очень важно".

Гид потребителя

Последние комментарии

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Вячеслав Гусев 07 сентября 2024 04:33 Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска

90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3