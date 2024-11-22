Артем Юртаев: "Молодежь несет новый взгляд в науку"

С 29 октября по 1 ноября в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С. П. Королёва прошел IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего — наука молодых". Это одно из ключевых мероприятий Десятилетия науки и технологий. На форум в Самару приехали более 500 студентов, аспирантов, ученых и представителей бизнес-среды и промышленности.

Один из них — Артем Юртаев, аспирант первого курса кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Самарского университета им. Королёва. Молодой ученый стал победителем в номинации "Инженерные науки". Под руководством заведующего кафедрой конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Сергея Фалалеева он разработал методику проектирования системы регулируемых направляющих аппаратов компрессора. Артем раскрыл корреспонденту "Волга Ньюс" подробности своей методики.

— Расскажите, как к вам пришла идея победной разработки?

— После окончания бакалавриата я поступил на магистратуру, и тогда встал вопрос о теме исследования. Перед нашим конструкторским отделом стояла задача спроектировать компрессор и систему регулирования для него. Данная тема мне сразу понравилась, т. к. до этого я уже занимался различными газодинамическими расчетами. Я сразу же взялся за работу вместе с заведующим кафедрой Сергеем Викторовичем Фалалеевым.

— В чем заключается ваша разработка?

— Это методика проектирования системы регулирования направляющих аппаратов компрессоров газотурбинных двигателей, расчет характеристик компрессора. Сейчас характеристики рассчитываются либо экспериментальным путем, либо с помощью программ трехмерного расчета (численными методами). Но это очень долго: расчет одной кривой характеристики (одна кривая соответствует одному режиму работы двигателя) занимает примерно неделю. Для двигателя необходимо рассчитывать характеристику минимум на трех режимах, это примерно 30 точек. На эти расчеты уходит целый месяц — это только для получения предварительной характеристики. Но чтобы под них разрабатывать конструкцию системы регулирования компрессора, нужно хотя бы примерно прикинуть необходимые параметры. Я написал программу аналитического расчета, основанную на упрощенных уравнениях только для одного сечения. В планах — и дальнейшие разработки. Наша методика позволит партнерам сократить время создания новых двигателей, она будет применяться и в университете.

— Что для вас значит победа на форуме?

— Это было неожиданно! Серьезный форум, куда съехались студенты и аспиранты из различных вузов со всей страны. В моей секции — инженерной — представляли разработки по целой области инженерии: машиностроение, приборостроение. Казалось, что авиационные двигатели уже не так интересны всем. Было много практически применимых работ, запатентованных решений. Некоторые даже привозили макеты своих устройств — пензенские ученые представляли макет безэкипажного подводного аппарата бионического типа. Я увидел, что моя работа интересна научному сообществу, это дало мотивацию!

— Как вы считаете, какова роль молодежи в сфере науки?

— Молодежь несет новый взгляд в науку. Это очень важно в нашу быстро изменяющуюся эпоху. Молодые ученые могут использовать нестандартные подходы, связывать разработки с другими областями, автоматизировать процессы. В нашем университете, например, стараются как можно раньше привлечь студентов к научной работе. Наука открыта для студентов — есть научные объединения, конструкторские бюро, финансовая поддержка в виде стипендий, грантов и стартапов.

— Какой совет вы можете дать молодым ученым?

— Не бойтесь! Вам может казаться, что вы очень далеки от науки, но, на самом деле, вокруг много неизведанного. Нужно искать, стремиться, стараться больше времени уделять учебе и взаимодействовать с преподавателями. Они обязательно подскажут, с чего начать.