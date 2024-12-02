Университет сервиса поставил новую точку "Студ.Пространства" на карте страны

29 ноября в Поволжском государственном университете сервиса открылось многофункциональное студенческое пространство "Точка притяжения". Оно стало 26-й точкой "Студ.Пространства" в России — социальной франшизной сети точек равного доступа к проектам Росмолодежи, Минобрнауки России и партнеров проекта.

На открытие "Точки притяжения" собрались студенты и сотрудники университета, проректоры по молодежной политике университетов Самарской области, представители власти и бизнеса — партнеры Университета сервиса. В торжественной церемонии приняла участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

В этом году проект "Точки притяжения" стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования от Росмолодежь. На площади в 690 кв. м. также разместились: творческое пространство "Сцена", киберспортивный буткемп, "Единый деканат", лекторий научной библиотеки, комната матери и ребенка.

В процессе создания "Точки притяжения" были реализованы сразу несколько проектов. Комната матери и ребенка была оборудована благодаря победе Университете сервиса в конкурсе "Помоги маме учиться", организованном Минобрнауки России в 2024 году в рамках Года семьи. Напомним, что в Самарской области по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева также реализована новая мера социальной поддержки молодым мамам: женщины в возрасте от 18 до 25 лет включительно при рождении первого ребенка уже в этом году смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписано Правительством региона 24 октября. Впервые о введении дополнительной поддержки семей с детьми глава региона заявил на Демографическом форуме Приволжского федерального округа в начале сентября.

Киберспортивный буткемп появился на средства еще одного гранта от Росмолодежи в рамках проекта "Спорт двух измерений". "Пусть все получится!" — оставила пожелание киберспортсменам на стене новенького буткемпа Ольга Петрова.

"Уникальность "Точки притяжения" в том, что она совмещает в себе много инициатив, которые реализуются Министерством науки и высшего образования в настоящий момент, — подчеркнула Ольга Петрова. — Прежде всего — и это очень важно в рамках Года семьи — комната матери и ребенка, которая будет востребована студенческими семьями и семьями молодых преподавателей. Также хочется отметить пространство для киберспорта. Это новая инициатива, которая возникла и бурно развивается после "Игр будущего". У студентов очень большой запрос на такие пространства. "Точка притяжения" — это также много коворкинг-зон, где можно дискутировать и просто готовиться к проектным работам".

На открытии "Точки притяжения" Любовь Выборнова, ректор Университета сервиса, поблагодарила всех, кто участвовал в ее создании. Новое пространство студенты и преподаватели проектировали сами. В работе по созданию дизайн-проекта участвовали представители Высшей школы дизайна и искусства, Колледжа креативных индустрий и предпринимательства ПВГУС.

"Проектируя "Точку притяжения", мы учитывали потребности людей, которые будут работать и учиться в каждой локации нового пространства, — сказала Любовь Выборнова. — "Точка притяжения" появилась благодаря поддержке проектов Университета сервиса Министерством науки и высшего образования РФ, Росмолодежью и Правительством Самарской области. Она создана не только для студентов ПВГУС, но также станет общедоступным пространством для молодежи Самарской области".

Появление "Точки притяжения" в сети "Студ.Пространств" позволит приглашать в университет ведущих российских спикеров, проводить молодежные мероприятия и реализовывать проекты при поддержке Росмолодежи. Проект "Студ.Пространство" был запущен в 2020 году по инициативе студентов и поддержан Президентом России Владимиром Путиным. Среди партнеров проекта — Российское общество "Знание", "Движение Первых", президентская платформа "Россия — страна возможностей". Новая среда позволит также на новом уровне развивать сотрудничество с партнерами университета — представителями власти, промышленности, бизнеса.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр образования Самарской области Виктор Акопьян, заместитель председателя Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева, первый заместитель главы Тольятти Илья Сухих — выпускник Университета сервиса.

В приветственном слове Илья Геннадьевич обратился к сегодняшним студентам: "Пространство университета преображается для вас. Университет развивается, появляются новые пространства, которые радуют молодежь. Студентам хочется приходить в вуз, получать знания и проводить здесь время. За вами будущее, двигайтесь вперед".

По окончании церемонии открытия "Точки притяжения" и экскурсии по ее локациям состоялось неформальное общение студентов Университета сервиса с Ольгой Петровой, где ребята задали волнующие их вопросы. Гость программы открытия пространства Виктория Моисеева, начальник отдела по реализации национального проекта "Образование" ресурсного молодежного центра "Росмолодежь", рассказала студентам о возможностях и проектах, которые предлагает Росмолодежь.

В этот же день на площадке ПВГУС состоялось совещание с проректорами 16 вузов Самарской области, на котором Ольга Петрова дала рекомендации для дальнейшего развития молодежной политики в университетах.