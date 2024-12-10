"Тольяттиазот" стал генеральным партнером городского конкурса "Читаю быстро"

"Тольяттиазот" выступил генеральным партнером V городского конкурса "Читаю быстро", который объединил более 15 000 любителей чтения. Проект "Объединения детских библиотек Тольятти" получил грантовую поддержку Компании по программе "Химия добра".

Участниками конкурса стали дети и подростки Тольятти и Ставропольского района Самарской области в возрасте от 7 до 18 лет. Отборочные туры проходили в библиотеках и образовательных учреждениях. По подсчетам организаторов, суммарно на чтение конкурсанты потратили 1 266 часов, что равнозначно 52 дням.

В этом году в рамках проекта "Читаю быстро" впервые прошли соревнования среди любителей художественного творчества "Рисую быстро". Участники создавали макеты стикеров на тему скорочтения. Лучшие эскизы стали прототипами подарочных наборов наклеек, которые вручили на награждении. В числе победителей конкурса художников — Виктория Кислер, дочь сотрудников ТОАЗа, представляющих одну из самых многочисленных династий предприятия.

Торжественное награждение финалистов-чтецов состоялось на сцене зала Дворца культуры "Тольяттиазот". Лидеры определялись в трех возрастных категориях. Первое место в старшей группе завоевала Мария Богдашкина, которая поставила новый рекорд по скорости чтения — 622 слова в минуту. В средней и младшей группе победителями стали Злата Воробьева, занимающая призовое место второй год подряд, и Алиса Веселкова.

"В рамках грантового конкурса "Химия добра" "Тольяттиазот" традиционно поддерживает образовательные инициативы, направленные на развитие навыков детей и подростков. Проект "Читаю быстро" становится победителем второй год подряд, и каждый раз его участники вызывают глубокое уважение. В мире цифровых технологий и большого потока информации они выбирают саморазвитие, направленное на повышение грамотности. Эти способности и профессиональное владение словом, безусловно, пригодятся им в будущем — при поступлении в вузы и построении карьеры", — рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.