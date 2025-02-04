Почти треть россиян признались, что не справились бы с онкозаболеванием финансово

Только половина опрошенных россиян уверены, что смогли бы найти средства на платное лечение и реабилитацию в случае, если бы близкий человек столкнулся с онкологическим заболеванием. Почти каждый шестой (17,2%) отдал бы все свои накопления, чтобы спасти близкого человека, выяснила страховая компания "Росгосстрах" в ходе опроса¹ ко Всемирному дню борьбы с раком.
Подобрать нужные слова и правильно поддержать близкого человека, заболевшего раком, считают сложным треть (33,8%) опрошенных россиян. Каждый пятый (19,4%) боится, что не сможет в подобной ситуации найти нужных врачей или лекарств. Но главной сложностью в случае встречи с онкологией половина (50,1%) опрошенных россиян назвали именно деньги. Каждый пятый респондент (19,8%) уверен, что платное лечение онкозаболевания в России стоит свыше одного миллиона рублей, а 8,2% убеждены в том, что выздоровление может стоить дороже пяти миллионов.
Среди опрошенных 30% респондентов сталкивались с онкологическими заболеваниями у близких или родственников. В числе вариантов поддержки и помощи, которую оказывали участники опроса своим близким, чаще других люди называли: поиск и покупку лекарств (24,7%), подбор врачей и медицинских центров (24,3%) и моральную поддержку (20,3%).
Интересно, что подбодрить близкого и поддержать морально в борьбе с онкозаболеванием готова почти половина опрошенных — 45,8%, а вот материальную помощь в состоянии оказать лишь десятая часть респондентов.
"Более 670 тысяч новых случаев онкологических заболеваний выявляется в России ежегодно. При этом рак постепенно "молодеет" — сегодня 40% пациентов, состоящих на учете в онкодиспансерах по всей стране, находятся в работоспособном возрасте, свидетельствует статистика Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена. Как показывает практика, сумма в такой ситуации требуется немалая. Порой стоимость лечения по полисам онкострахования "Росгосстраха" в 2024 году достигала порядка 6-7 млн рублей только по одному случаю. В таких ситуациях онкострахование помогает многим пациентам сосредоточиться на лечении, не погружая свои семьи и друзей в решение сложных финансовых проблем, в поиск неподъемных сумм и нужных врачей", — говорит заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК "Росгосстрах" Ольга Купцова.
Половина опрошенных (48,3%) уверены, что помощь в случае обнаружения рака у близкого человека требуется не только онкобольному, но и его родственникам, которые стараются активно поддерживать и участвовать в лечении. И в первую очередь, близким онкобольных людей нужна финансовая поддержка (34,5%), профессиональные консультации врачей и профильных специалистов (20,6%), чтобы перепроверить диагноз или схему лечения близкого, и только на третьем месте — моральная поддержка (16,8%).
Большинство опрошенных (42%) гордились бы собой, если бы сумели пройти весь путь борьбы с онкозаболеванием вместе с близким человеком и победить болезнь.
¹ Опрос проведен методом онлайн-анкетирования среди 1591 респондентов в период с 27 ноября по 03 декабря 2024 года включительно. В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 до 50+ лет из 17 городов Российской Федерации с населением свыше 1 млн чел.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас