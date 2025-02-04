Почти треть россиян признались, что не справились бы с онкозаболеванием финансово

Только половина опрошенных россиян уверены, что смогли бы найти средства на платное лечение и реабилитацию в случае, если бы близкий человек столкнулся с онкологическим заболеванием. Почти каждый шестой (17,2%) отдал бы все свои накопления, чтобы спасти близкого человека, выяснила страховая компания "Росгосстрах" в ходе опроса¹ ко Всемирному дню борьбы с раком.

Подобрать нужные слова и правильно поддержать близкого человека, заболевшего раком, считают сложным треть (33,8%) опрошенных россиян. Каждый пятый (19,4%) боится, что не сможет в подобной ситуации найти нужных врачей или лекарств. Но главной сложностью в случае встречи с онкологией половина (50,1%) опрошенных россиян назвали именно деньги. Каждый пятый респондент (19,8%) уверен, что платное лечение онкозаболевания в России стоит свыше одного миллиона рублей, а 8,2% убеждены в том, что выздоровление может стоить дороже пяти миллионов.

Среди опрошенных 30% респондентов сталкивались с онкологическими заболеваниями у близких или родственников. В числе вариантов поддержки и помощи, которую оказывали участники опроса своим близким, чаще других люди называли: поиск и покупку лекарств (24,7%), подбор врачей и медицинских центров (24,3%) и моральную поддержку (20,3%).

Интересно, что подбодрить близкого и поддержать морально в борьбе с онкозаболеванием готова почти половина опрошенных — 45,8%, а вот материальную помощь в состоянии оказать лишь десятая часть респондентов.

"Более 670 тысяч новых случаев онкологических заболеваний выявляется в России ежегодно. При этом рак постепенно "молодеет" — сегодня 40% пациентов, состоящих на учете в онкодиспансерах по всей стране, находятся в работоспособном возрасте, свидетельствует статистика Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена. Как показывает практика, сумма в такой ситуации требуется немалая. Порой стоимость лечения по полисам онкострахования "Росгосстраха" в 2024 году достигала порядка 6-7 млн рублей только по одному случаю. В таких ситуациях онкострахование помогает многим пациентам сосредоточиться на лечении, не погружая свои семьи и друзей в решение сложных финансовых проблем, в поиск неподъемных сумм и нужных врачей", — говорит заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК "Росгосстрах" Ольга Купцова.

Половина опрошенных (48,3%) уверены, что помощь в случае обнаружения рака у близкого человека требуется не только онкобольному, но и его родственникам, которые стараются активно поддерживать и участвовать в лечении. И в первую очередь, близким онкобольных людей нужна финансовая поддержка (34,5%), профессиональные консультации врачей и профильных специалистов (20,6%), чтобы перепроверить диагноз или схему лечения близкого, и только на третьем месте — моральная поддержка (16,8%).

Большинство опрошенных (42%) гордились бы собой, если бы сумели пройти весь путь борьбы с онкозаболеванием вместе с близким человеком и победить болезнь.

¹ Опрос проведен методом онлайн-анкетирования среди 1591 респондентов в период с 27 ноября по 03 декабря 2024 года включительно. В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 до 50+ лет из 17 городов Российской Федерации с населением свыше 1 млн чел.