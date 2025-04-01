В Самаре ищут водителя, сбившего школьницу

В Самаре разыскивают автомобилиста, сбившего ребенка и скрывшегося. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:40, 31 марта, неизвестный водитель, предположительно белой машины, в районе дома № 146 по пр. Юных Пионеров сбил 11-летнюю девочку. Она пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Автомобилист же скрылся.

В результате ребенку потребовалась медицинская помощь.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности и местонахождении водителя или его знакомых, сообщить информацию по телефонам: 8(846)921-78-78, 8(986)953-54-51, 102.