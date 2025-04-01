В Самаре ищут водителя, сбившего школьницу

В Самаре разыскивают автомобилиста, сбившего ребенка и скрывшегося. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 18:40, 31 марта, неизвестный водитель, предположительно белой машины, в районе дома № 146 по пр. Юных Пионеров сбил 11-летнюю девочку. Она пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Автомобилист же скрылся.
В результате ребенку потребовалась медицинская помощь.
Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности и местонахождении водителя или его знакомых, сообщить информацию по телефонам: 8(846)921-78-78, 8(986)953-54-51, 102.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!