Водитель Lada Xray снес ограждение и съехал в кювет на трассе под Самарой

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В субботу, 26 апреля, в Волжском районе Самарской области произошла авария на трассе М-5. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области