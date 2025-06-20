Билайн и ОТП Банк заключили соглашение о стратегическом партнерстве

ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) и ОТП Банк подписали на полях ПМЭФ соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на развитие инновационных решений в области финансовых технологий, цифровой безопасности и клиентского сервиса.

Со стороны билайна соглашение подписал генеральный директор компании Сергей Анохин, от банка — Президент ОТП Банка Илья Чижевский.

Ключевым направлением партнерства станет совместная работа по противодействию мошенничеству. Стороны планируют внедрить технологию маркированного звонка Branded Call ("брендированный звонок") с использованием сервиса "Этикетка", что позволит ОТП Банку повысить безопасность голосовых коммуникаций с клиентами. Особое внимание будет уделено интеграции платформы речевой аналитики билайн, которая уже доказала свою эффективность в повышении качества обслуживания и коммерческих показателей розничных сетей.

Также в рамках сотрудничества ОТП Банк сможет использовать решения билайна, позволяющие усовершенствовать клиентский опыт через все каналы обслуживания — как онлайн, так и офлайн. Партнеры будут совместно разрабатывать и внедрять решения на основе искусственного интеллекта, включая поведенческие и предсказательные алгоритмы взаимодействия с клиентами.

Важной составляющей сотрудничества станет процесс совместной проработки проектов по импортозамещению с использованием отечественных технологических решений. "Билайн" как разработчик инновационных цифровых платформ предложит банку свои компетенции в области системной интеграции.

"Для нас это партнёрство — важный шаг в развитии цифровой экосистемы банка. Совместные решения с билайн укрепляют наши возможности в области безопасности, качества сервиса и оптимизации процессов. ОТП Банк активно инвестирует в инновации, и сотрудничество с таким технологичным партнёром, как билайн, дополняет наши внутренние разработки. Объединяясь, мы создаём новые стандарты финансовой безопасности для клиентов", — отметил Президент ОТП Банка Илья Чижевский.

"Мы рады объединить наши технологические возможности с экспертизой ОТП Банка в финансовом секторе. Это партнерство открывает новые горизонты: сочетание наших цифровых решений с финансовой экспертизой ОТП Банка позволит переосмыслить подходы к клиентскому сервису. Наши решения в области больших данных и искусственного интеллекта помогут банку создать принципиально новые стандарты клиентского опыта. Используя передовые технологии анализа данных и машинного обучения, мы вместе создадим услуги будущего", — подчеркнул генеральный директор ПАО "ВымпелКом" Сергей Анохин.

Реализация конкретных проектов будет осуществляться на основе отдельных договоров.

ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) — одна из крупнейших в России цифровых компаний, которая, помимо услуг связи, развивает собственные компетенции в области финтеха, решений на базе ИИ для медицины, образования, сервисов видео- и аудио аналитики, решений для умного города, а также ESG.

ОТП Банк входит в международную OTP Group — одного из лидеров финансового сектора в Центральной и Восточной Европе и является одним из самых технологичных игроков на российском рынке: 75% продаж совершается в онлайне, 98% операций — дистанционно. Банк входит в топ-20 по активам, № 1 в POS-кредитовании, топ-5 по выдачам автокредитов и кредитов наличными. Новый слоган "Всё будет ОТП" — это приглашение тем, кто действует смело и меняет правила игры.