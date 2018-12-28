Добрые дела на благо жителей укрепляют доверие к депутатам

Большинству жителей Красноглинского района (да и не только этого района) работа районных депутатов не видна. А ведь если вдуматься, именно к ним идут со своими большими и маленькими проблемами люди. И тогда во дворе появляется детская площадка, в соседнем скверике высаживают молодые деревца, в жилом квартале быстрее продвигается благоустройство.

Десятки обращений жителей получают депутаты и вместе с помощниками помогают людям в решении их проблем. Команде депутата внутригородского Красноглинского района Самары Ивана Мотынги есть чем гордиться. Прием жителей ведется в еженедельном режиме. За три года поступило около 170 обращений, при этом 143 получили решение, а еще 26 находятся в работе. В тесном взаимодействии с местным отделением партии "Единая Россия" депутат и его помощники реализовали множество проектов в сфере благоустройства, образования, здравоохранения, спорта, социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства. Подробнее о добрых делах Волга Ньюс рассказывает помощник депутата, председатель совета сторонников партии "Единая Россия" в Красноглинском районе Оксана Быстрова.

- Оксана Юрьевна, с какими проблемами чаще других обращаются жители?

- Еженедельно по вторникам мы проводим прием граждан, кроме того, жителям района хорошо известен телефон приемной депутата, по которому можно обратиться. Основные темы заявлений - ЖКХ и благоустройство. Люди просят помочь с ремонтом жилья, отремонтировать дороги и, как правило, находят поддержку: ветерану труда и малоимущей семье при поддержке депутата отремонтировали квартиры, жителям поселка станция Козелковская построили дорогу, в поселках Козелковская и Мехзавод установили несколько детских площадок. Около ДК "Октябрь" жители просили организовать сельскохозяйственную ярмарку и разобраться с ночными нарушителями тишины. Эти проблемы удалось устранить быстро, в отличие от другой. Во втором квартале поселка Мехзавод между домами №№ 16 и 52 не одно десятилетие простаивало заброшенное кафе "Березка". В советское время здесь был пункт общественного питания, но в нулевые годы здание оказалось заброшено и превратилось в социально опасный объект. Много лет жители, уставшие от беспорядков, просили о помощи. Однако обеспечивать безопасность людей никто не торопился. Обращение в приемную депутата Мотынги поступило в апреле этого года. 11 октября многолетний "гордиев узел", наконец, был разрублен: злополучное кафе снесли усилиями городской администрации.

- Но ведь этим работа с жителями района наверняка не ограничивается?

- Разумеется. Мы проводим традиционные праздничные мероприятия с обязательным чествованием заслуженных жителей Мехзавода, дарим подарки. В новогодние каникулы планируем организовать детям Красноглинского района поездку на елку в Дом культуры им. Дзержинского. Сказку "33 поросенка" посмотрят 700 маленьких зрителей.

Большое внимание уделяется районному Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, который поддерживается и финансово. Мы помогли воплотить в жизнь мечту семьи Василия и Галины Ляпиных - издать их книгу "Война. Любовь. Семья. Россия". Уже состоялась ее презентация, она будет интересна школьникам, студентам, историкам и краеведам.

Праздник День Победы для нас, как и для всей страны, особенно значим. В нашем районе, в частности, в поселке Мехзавод проживает много участников Великой Отечественной войны. В преддверии праздника Иван Мотынга лично поздравляет ветеранов, тружеников тыла, вдов ветеранов и вручает им подарки.

- А что делается для молодежи?

- Важными для местного отделения партии "Единая Россия" являются проекты, направленные на патриотическое воспитание. Это "Историческая память" и "Надежда нации". В этом году в память об историческом параде 7 ноября 1941 года в Куйбышеве в школах, Домах культуры, музеях и на предприятиях прошла неделя патриотических уроков.

В рамках федерального проекта "Детский спорт" особое внимание уделяется подрастающему поколению. На территории округа создан спортивный клуб по дзюдо, карате и кикбоксингу, в которых дети занимаются бесплатно. В этом году здесь прошел турнир, в нем участвовали 300 маленьких спортсменов Мехзавода.

Еще одно доброе дело - благоустройство территории средней общеобразовательной школы №27. До того сотрудники учебного заведения много лет обивали пороги всевозможных инстанций. Весной 2018-го проблема, наконец, была решена: привезли несколько КамАЗов песка и грунта и привели площадку в порядок.

Мы много помогаем адресно. Накануне Нового года, например, подарили мальчику-инвалиду компьютер.

- Каковы планы вашей команды на будущий год?

- Работы в Красноглинском районе - непочатый край. Многое предстоит сделать в плане благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, общественного порядка. Работаем в одной связке с партией, администрацией города, управляющими компаниями.

Мы хотим, чтобы в домах наших избирателей было тепло, светло и уютно. Красноглинский район - это ворота Самары, по нему судят о благоустройстве многомиллионника. Все наши проекты реализуются в ежедневном режиме, а не от выборов до выборов. Именно поэтому у нас есть результат и доверие избирателей.