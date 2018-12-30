Гендиректор РКЦ "Прогресс": В 2019 году запланировано более 20 запусков

В 2018 году ракетно-космический центр "Прогресс" возглавил новый руководитель – Дмитрий Баранов, до этого прошедший на предприятии путь от инженера-конструктора до заместителя генерального конструктора по средствам выведения. По просьбе Волг Ньюс он прокомментировал результаты работы компании в этом году и поделился планами на будущее.

— 2018 год оказался не самым простым для РКЦ "Прогресс", прежде всего из-за неудачи пилотируемого запуска. В то же время это позволило изменить систему контроля производственных операций и поднять уровень надежности "Союзов" еще выше. Не повлиял ли этот инцидент на уровень спроса по коммерческим запускам?

— Давайте будем оценивать год только после того, как пройдут все пусковые кампании. 27 декабря нам предстоит еще один запуск с космодрома "Восточный" (на момент публикации уже было известно, что пуск прошел удачно, — прим. ред.).

На 20 декабря специалисты АО "РКЦ "Прогресс" осуществили 15 пусковых кампаний, 14 из них были успешными. Авария произошла на РН "Союз-ФГ", которая была носителем с самым высоким коэффициентом надежности среди "Союзов". Этот случай лишь подтверждает то, что даже самая надежная техника может подвести, и от неудач никто не застрахован.

На коммерческих запусках данный инцидент не отразился, поскольку все коммерческие пусковые кампании реализуются на РН "Союз-2" различных модификаций. У АО "РКЦ "Прогресс" сформирован пакет заказов на 2019 год. Это запуски и по пилотируемой программе, и по линии Министерства обороны, и коммерческие заказы.

— В этом году исполнилось уже 15 лет работе "Прогресса" в Гвианском космическом центре. С тех пор оттуда уже взлетели 20 носителей "Союз-СТ". Вы долго руководили этим проектом на стадии его запуска, а как вы сегодня оцениваете его результаты и дальнейшие перспективы?

— Открытие российского стартового комплекса РН "Союз-СТ" на космодроме во Французской Гвиане вывело на новый уровень деятельность РКЦ "Прогресс" на международном рынке пусковых услуг. За семь лет осуществлено 20 пусковых кампаний с зарубежными спутниками различного назначения.

В настоящее время "Союз-СТ" — единственная ракета-носитель среднего класса, которая эксплуатируется на космодроме "Куру" во Французской Гвиане. Сегодня мы реализуем проект по запуску британских спутников OneWeb по контракту между АО "Арианэспас"/АО "Старсем" и "Роскосмосом".

За полтора года в рамках контракта порядка 20 ракет-носителей производства РКЦ "Прогресс" отправят в космос около 700 спутников. Часть запусков по данной программе будет осуществлена со стартового комплекса в ГКЦ.

— На какой стадии находится сейчас разработка перспективного носителя среднего класса? Что предусматривает контракт, в какие сроки? Когда могут начаться опытно-конструкторские работы, летные испытания?

— Работы по созданию ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" идут в соответствии с утвержденным техническим заданием и заключенным договором между ПАО "РКК "Энергия" и АО "РКЦ "Прогресс". Согласно проекту генерального графика создания РН, "Союз-5" будет изготовлен и поставлен на космодром Байконур для проведения комплексных испытаний и подготовки к пуску в 2022 году.

— А контракт не предусматривает вариантов многоразового использования элементов носителя?

— Нет, договор на создание ракеты-носителя, заключенный между ПАО "РКК "Энергия" и АО "РКЦ "Прогресс", не предусматривает вариантов многоразового использования элементов РН "Союз-5".

— Рассматривается ли "Союз-5" как перспективный носитель для пилотируемых полетов, для нового корабля "Федерация"?

— В настоящее время новый корабль "Федерация" планируется как один из вариантов полезной нагрузки для РН "Союз-5".

— Насколько известно, "Союз-5" проектируется под использование имеющегося стартового комплекса на Байконуре?

— В рамках опытно-конструкторской работы "Феникс" создается космический ракетный комплекс "Союз-5". Работы по модернизации стартового комплекса будут проходить в рамках проекта "Байтерек" с участием казахстанских партнеров.

— Остаются ли в силе планы использования блока "Союза-5" в качестве модуля при создании нового сверхтяжелого носителя?

— В настоящее время проект по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса находится на начальном этапе разработки. Прорабатывается вопрос об использовании первой ступени РН "Союз-5" в качестве первой ступени сверхтяжелой РН.

— В прессе нередко противопоставляют носители "Ангара" и "Союз-5", считая, что они в чем-то дублируют друг друга. Насколько это справедливо?

— Ракеты-носители семейства "Ангара" в настоящее время существуют в легком классе ("Ангара А1.2", масса выводимой полезной нагрузки до 4 тонн) и в тяжелом классе ("Ангара А5", масса выводимой полезной нагрузки до 26 тонн). Разрабатываемая РН "Союз-5" займет нишу средств выведения среднего класса с массой выводимой полезной нагрузки до 17 тонн. Также следует отметить, что РН "Союз-5" создается под пилотируемую программу с учетом требований по выведению пилотируемого космического корабля.

— Руководство Роскосмоса заявляло о намерении в перспективе формировать российскую орбитальную группировку, построенную по единому замыслу и в системном техническом решении. У вас уже есть понимание, как это повлияет на спутниковое направление в работе РКЦ "Прогресс"?

— Приоритетным направлением в области разработки и изготовления космических аппаратов для АО "РКЦ "Прогресс" было и остается создание спутников дистанционного зондирования Земли. Данные работы ведутся в соответствии с требованиями заказчика — Роскосмоса, который формирует орбитальные группировки для решения своих задач.

— Каковы планы РКЦ "Прогресс" на 2019 год по проектной деятельности, по пусковым кампаниям и по космическим аппаратам?

— 2019 год обещает быть очень насыщенным в плане пусковых кампаний. Запланировано более 20 запусков с четырех космодромов. Планируется 7 пусков к Международной космической станции, в том числе первый пуск РН "Союз-2" этапа 1а с транспортным пилотируемым кораблем.

В феврале пуском нашей РН "Союз-СТ" из Гвианского космического центра откроется крупный международный проект по запускам спутников компании OneWeb.

В следующем году специалисты РКЦ "Прогресс" продолжат работу по изготовлению спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 4 и № 5, а также нового радиолокационного спутника "Обзор-Р", которые в ближайшие годы пополнят отечественную орбитальную группировку средств наблюдения за земной поверхностью.

Дмитрий Александрович Баранов

Родился 19 июня 1970 года в Куйбышеве. В 1994 году окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности "ракетостроение", инженер-механик.

В 1993–2005 гг. работал инженером, инженером-конструктором, ведущим инженером-конструктором в самарском ракетно-космическом центре "ЦСКБ-Прогресс".

С 2005 по 2018 г. занимал должности заместителя генерального директора — главного конструктора изделия, заместителя генерального конструктора по средствам выведения РКЦ "Прогресс".

В 2005–2011 гг. — директор программы "Союз" в Гвианском космическом центре" по созданию космического ракетного комплекса для запусков российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома во Французской Гвиане (Южная Америка), затем возглавлял дирекцию этой программы в РКЦ "Прогресс".

26 июня 2018 г. назначен врио главы РКЦ "Прогресс", 19 ноября избран Советом директоров АО "РКЦ "Прогресс" на должность генерального директора предприятия.

Кандидат технических наук, Заслуженный конструктор Российской Федерации.



