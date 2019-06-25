Венчурный инвестор Дмитрий Алимов дал советы самарским студентам

Предприниматель, основатель и управляющий партнер Frontier Ventures, сооснователь онлайн-кинотеатра ivi.ru Дмитрий Алимов провел встречу со студентами Самарского университета.

Сейчас он живет в Кремниевой долине (США), но родился и вырос в Самаре. Правда, как рассказал сам бизнесмен, уже в 15 лет он "загорелся" идеей пожить в США и, собственно, осуществил ее.

Дмитрий Алимов начинал свое образование в Самарском государственном аэрокосмическом университете (сейчас - Самарский университет), где изучал прикладную математику и вычислительную технику. Но, проучившись в нем три года, он стал участником грантовой программы США и уехал учиться в университет штата Миссури в Сент-Луисе. Там сменил специальность на "Деловое администрирование (финансы)" и спустя несколько лет получил диплом с отличием.

"Когда я туда приехал, первое же решение, которое мне пришлось принять, - продолжать обучаться прикладной математике и компьютерам либо изменить специальность. И я очень рад, что мне дали такой выбор, потому что я достаточно быстро понял (на тот, по крайней мере момент): качество технического обучения, то есть математика, прикладная математика, компьютеры, в Сент-Луисе гораздо ниже, чем в Самаре. Это был первый фактор. И второй фактор - то, что в тот период жизни (это было начало 1990-х) люди с компьютерным образованием не могли рассчитывать на большой доход. И поэтому я решил все-таки заняться бизнесом", - вспоминает Дмитрий Алимов.

В этот свой приезд он вновь побывал в Самарском университете, посмотрел, как живет вуз сегодня, а также провел неформальную встречу со студентами, во время которой не только рассказал о своем жизненном пути, но и дал несколько советов.

Дмитрий Алимов рассказал, что после получения образования в США вернулся в Россию, где работал в финансовом секторе - сначала в банке "Ренессанс Капитал", а затем в фонде прямых инвестиций "Группа Спутник".

"Тогда же мы начали первые технологические инвестиции - это был 1999-2000 год. Потом я поступил в Гарвардскую школу бизнеса, что тоже было на самом деле непростым для меня проектом", - рассказывает Дмитрий Алимов.

Так, по его словам, после завершения второго образования он хотел пойти учиться на МВА в США в школе Уортона.

"Эта школа делает большой фокус на финансах, а они мне были особенно интересны. Я три года туда поступал, несмотря на то что у меня были отличные дипломы и куча достижений, но почему-то не полюбили они меня. И в конце концов я более гибко к этому подошел и начал поступать уже в Гарвард и Стэндфорд. И в результате две лучшие американские бизнес-школы меня приняли - сначала Стэнфорд, потом Гарвард. Я к чему все это говорю: это один из жизненных уроков, который я хотел бы, чтобы вы вынесли. Я, смотря на свою жизнь, понял одну важную вещь, что в принципе практически все, что я хотел (не все, конечно - я не смог стать музыкантом) - большинство вещей, которые я пытался делать, у меня в результате получались. Но путь к ним практически всегда был непрямым и занимал больше времени, чем я планировал. Но если у вас есть какие-то мечты, вы чего-то хотите, то одна из ключевых вещей - не терять эту мотивацию и не сдаться рано", - подытожил Дмитрий Алимов.