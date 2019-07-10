Сотрудники СамГМУ отметили 90-летие со дня рождения академика РАН Александра Краснова

Он работал ректором Самарского государственного медицинского университета 31 год и внес значительный вклад в развитие отечественного здравоохранения.

Коллеги и ученики возложили цветы к памятной доске юбиляра. Вспоминая Александра Федоровича, ректор СамГМУ, академик РАН, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что жизнь Александра Краснова - это целая эпоха в жизни вуза. "В 38 лет он стал ректором Куйбышевского медицинского института. Его врачебный стаж - свыше 50 лет. Основным научным направлением, разрабатываемым Александром Красновым и его учениками, стала сухожильно-мышечная пластика в травматологии и ортопедии", - отметил Котельников.

Перед собравшимися выступила заместитель руководителя департамента администрации Самары Ирина Гриднева. "За вклад в развитие региона в 1984 году Александру Федоровичу Краснову было присвоено звание "Почетный гражданин города Куйбышева". Недавно мэрией города было принято решение, и сквер возле дома, где жил Александр Федорович, будет носить его имя", - сказала Гриднева.

От лица почетных граждан города Самары выступил заслуженный строитель России, бывший генеральный директор АО "Строительно-монтажный трест №11" Виталий Симонов. "Строительный трест №11 был основным по строительству и развитию города Самары, и одним из его заказчиков был медицинский институт. Когда Александр Федорович возглавил вуз, в его структуре было три корпуса. А через 30 лет их стало уже 19", - сказал Симонов.

В ходе торжественного мероприятия выступил доцент кафедры травматологии, ортопедии и экстренной хирургии Денис Огурцов: "Первое мое знакомство с Александром Федоровичем состоялось, когда я еще учился в медицинском классе средней школы. Сейчас я работаю на кафедре, носящей его имя, и благодарен судьбе за то, что в моей жизни был такой человек. Он учил нас не только специальности - он учил мыслить клинически".

Александр Краснов - кавалер многих орденов и медалей нашей страны. Одним из первых он был награжден медалью Ассоциации травматологов-ортопедов России им. Н.Н.Приорова. Александром Красновым опубликовано более 500 научных трудов, среди которых 12 учебников и руководств, два справочника, шесть монографий, девять сборников научных работ, 29 изобретений. В его честь в Самаре установлены памятная доска на доме, где он проживал, памятная доска на стене административного корпуса медицинского университета, где долгое время работал Александр Федорович. С 2016 года кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии носит его имя, а в университете учреждена именная стипендия для аспирантов. В октябре текущего года в СамГМУ пройдет научно-практическая конференция по актуальным вопросам травматологии и ортопедии, посвященная 90-летию академика РАН Александра Краснова.