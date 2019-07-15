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Образование Общество

Жители района "Кошелев" изучают английский с детства

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как и все родители, жители "Кошелева" заботятся о будущем своих детей и отдают их в танцевальные секции, хор или художественные мастерские. Особую популярность получает обучение английскому. Переехав несколько лет назад, жительница "Кошелева" Инесса Усманова устроилась преподавателем в школу "Cambridge kids & teens", где преподает иностранный язык детям из этого района:

Фото: Фото предоставлено автором

"Мы стараемся дать ребятам и теорию, и практику: учим правила, а затем отрабатываем их в игровой форме. Благодаря таким занятиям, кроме опыта, дети в нашем языковом центре находят друзей".

В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" Инесса рассказала, сколько учеников приходит к ней на уроки, и по каким методикам они занимаются.

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