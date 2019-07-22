Ольга Долбина: "Родители в "Кошелеве" стараются дать детям все самое лучшее"

Жительница "Кошелева" Ольга Долбина переехала в этот район с супругом и двумя детьми. Вместе с мужем они открыли творческую студию "Тюбик" — место, где дети дошкольного и школьного возраста учатся рисовать и лепить из глины. Занятия проходят два раза в неделю: на них ученики успевают сделать подарки своими руками для родственников, а главное — получить знания по искусству:

"Родители в "Кошелеве" стараются дать детям все самое лучшее. Каждый ребенок, который приходит к нам в творческую студию, записан еще и на танцы, музыку или английский язык. Свободного времени у ребят практически не бывает".

В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" Ольга рассказала, почему переехала жить именно в "Кошелев", и как проходят занятия в ее творческой студии "Тюбик".