16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский университет упал в рейтинге юридических вузов России на девять позиций В Самарском университете выдают единые кампусные карты С присвоением звания "Почетный гражданин городского округа Самара" Геннадия Котельникова поздравил СамГМУ В Самаре откроется школа для детей с тяжелой формой ДЦП Самарский филиал Волжского университета получит тренажерный центр и деньги на ремонт учебного корпуса

Образование Общество

Ольга Долбина: "Родители в "Кошелеве" стараются дать детям все самое лучшее"

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати

Жительница "Кошелева" Ольга Долбина переехала в этот район с супругом и двумя детьми. Вместе с мужем они открыли творческую студию "Тюбик" — место, где дети дошкольного и школьного возраста учатся рисовать и лепить из глины. Занятия проходят два раза в неделю: на них ученики успевают сделать подарки своими руками для родственников, а главное — получить знания по искусству:

Фото: Фото предоставлено автором

"Родители в "Кошелеве" стараются дать детям все самое лучшее. Каждый ребенок, который приходит к нам в творческую студию, записан еще и на танцы, музыку или английский язык. Свободного времени у ребят практически не бывает".

В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" Ольга рассказала, почему переехала жить именно в "Кошелев", и как проходят занятия в ее творческой студии "Тюбик".

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4