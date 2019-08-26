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Образование Общество

В школе №7 жилого района “Кошелев” готовятся ко Дню знаний

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Карандаши, тетради, портфель — только малая часть того, что покупают родители своим детям к 1 сентября. В школе №7 района "Кошелев" справиться с предучебной суетой помогают сотрудники: рассказывают мамам и папам о том, какая форма подойдет детям, а также советуют, что именно понадобится ребенку из канцтоваров для учебы.

Фото: Фото предоставлено автором

Дмитрий Тершуков, исполняющий обязанности директора школы №7 города Самары, знает о сборах на учебу все: после университета он сразу же стал работать с детьми, а несколько лет назад переехал в "Кошелев" и устроился в местную школу.

"Наш район был построен относительно недавно, и с каждым годом он продолжает развиваться, — поделился Дмитрий. — Сегодня в школе №7 работает, как мне кажется, больше молодых сотрудников, чем в любом другом учебном заведении Самары. Наши специалисты достойно справляются со своими обязанностями. И я ими очень горжусь!"

В преддверии Дня знаний Дмитрий рассказал, почему переехал жить в "Кошелев" и как школа, в которой он работает, готовится принять своих учеников.

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