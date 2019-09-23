16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодой педагог посвятила району "Кошелев" поэму "Аэрокос" и СамГМУ вошли в международный рейтинг вузов "Три миссии университета" Экс-глава регионального минстроя Алексей Гришин стал проректором МГУ В Самаре проходят Международные соревнования VolgaCTF Список специальностей, по которым обучаются студенты Жигулевского государственного колледжа, в этом году пополнился

Образование Общество

Молодой педагог посвятила району "Кошелев" поэму

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Кошелев" — прогрессивный и быстро развивающийся район, где работают молодые специалисты. Учитель истории и обществознания Анна Князева выбрала его, потому что здесь есть все для карьерного роста. На уроках она рассказывает ученикам, в честь кого названы улицы района и какая история есть у исторических памятников "Кошелева":

Фото: Фото предоставлено автором

"Я считаю своим долгом рассказывать ученикам школы №7 о том, в каком удивительном месте они живут. Нашему району и его застройщикам я посвятила поэму, которая заканчивается строками:

"Поверьте, много лет пройдет,

Но доброе всегда ведь помнится!"

Эти слова о тех, кто с каждым днем делает наш район лучше!"

В новом эпизоде проекта "Жизнь в стиле К" поэт и преподаватель истории и обществознания рассказала, сразу ли она нашла работу рядом с домом, и почему решила написать поэму о районе "Кошелев".

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6