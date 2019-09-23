Молодой педагог посвятила району "Кошелев" поэму

"Кошелев" — прогрессивный и быстро развивающийся район, где работают молодые специалисты. Учитель истории и обществознания Анна Князева выбрала его, потому что здесь есть все для карьерного роста. На уроках она рассказывает ученикам, в честь кого названы улицы района и какая история есть у исторических памятников "Кошелева":

"Я считаю своим долгом рассказывать ученикам школы №7 о том, в каком удивительном месте они живут. Нашему району и его застройщикам я посвятила поэму, которая заканчивается строками:

"Поверьте, много лет пройдет,

Но доброе всегда ведь помнится!"

Эти слова о тех, кто с каждым днем делает наш район лучше!"

В новом эпизоде проекта "Жизнь в стиле К" поэт и преподаватель истории и обществознания рассказала, сразу ли она нашла работу рядом с домом, и почему решила написать поэму о районе "Кошелев".