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"Чайхона 2019" в Самаре вошла в Топ-3 мест для посещения в России Синоптики обещают ветер жителям Самарской области Самарская область может стать одним из лидеров медицинского въездного туризма На пересечении ул. Авроры и Московского шоссе вновь ограничат движение На ул. Победы обновили светофоры и пешеходные ограждения

Общество

"Чайхона 2019" в Самаре вошла в Топ-3 мест для посещения в России

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фестиваль еды и напитков Ярмарка вкусов - Чайхона 2019" вошел в тройку самых интересных мест для посещения в первые выходные октября по версии портала ТурСтат.

Фото: samregion.ru

Об этом сообщил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов на торжественном открытии фестиваля, которое проходит в субботу, 5 октября, на площади Куйбышева.

Гастрономический фестиваль объединил 21 страну. Здесь можно оценить блюда исламской кухни, приобрести продукты и товары Халяль.

Глава областного м инпромторга также сообщил, что за первые два дня работы ярмарки фестиваль посетили более 20 тыс. человек.

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