"Чайхона 2019" в Самаре вошла в Топ-3 мест для посещения в России

Фестиваль еды и напитков Ярмарка вкусов - Чайхона 2019" вошел в тройку самых интересных мест для посещения в первые выходные октября по версии портала ТурСтат.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов на торжественном открытии фестиваля, которое проходит в субботу, 5 октября, на площади Куйбышева.

Гастрономический фестиваль объединил 21 страну. Здесь можно оценить блюда исламской кухни, приобрести продукты и товары Халяль.

Глава областного м инпромторга также сообщил, что за первые два дня работы ярмарки фестиваль посетили более 20 тыс. человек.