В Самаре после столкновения с кроссовером иномарка отлетела в столб, водитель госпитализирован

Во вторник, 5 ноября, в Самаре в 13:22 38-летняя женщина на автомобиле Hyundai Tucson напротив дома № 113 по ул. Вольской не пропустила автомобиль Chevrolet и столкнулась с ним, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, женщина двигалась по второстепенной дороге и не пропустила Chevrolet, который ехал по главной дороге. После удара Chevrolet отбросило на световую опору.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля Chevrolet. Его доставили в больницу и госпитализировали.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.