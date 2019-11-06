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В Самаре после столкновения с кроссовером иномарка отлетела в столб, водитель госпитализирован Тольяттинец получил тяжелую травму от своего покатившегося автомобиля В Самаре в ДТП пострадала пассажир автобуса На трассе у Тольятти под колесами автомобиля Lada Vesta погиб пешеход В Смышляевке пьяный водитель Ford Tranzit протаранил легковушку, пострадала женщина

ДТП Происшествия

В Самаре после столкновения с кроссовером иномарка отлетела в столб, водитель госпитализирован

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 5 ноября, в Самаре в 13:22 38-летняя женщина на автомобиле Hyundai Tucson напротив дома № 113 по ул. Вольской не пропустила автомобиль Chevrolet и столкнулась с ним, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, женщина двигалась по второстепенной дороге и не пропустила Chevrolet, который ехал по главной дороге. После удара Chevrolet отбросило на световую опору.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля Chevrolet. Его доставили в больницу и госпитализировали.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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