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Молодые мамы региона оценили наборы "Наше сокровище"

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 января в Самарской области начала действовать новая мера поддержки семей с детьми, инициированная губернатором Дмитрием Азаровым, сообщает пресс-служба правительства региона. Это подарочные наборы для первенцев "Наше сокровище". Первые детки, родившиеся в 2020 г., уже успели получить подарок. Одними из первых набор оценила самарская семья Потаповых.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Подарки получать всегда приятно, особенно к такому замечательному событию, как рождение ребенка, — сказал Александр Потапов. — Наш главный "подарок" — дочка Анна. Мы уже успели посмотреть, что находится в коробке, и ее содержимое нас очень порадовало. Спасибо за это нашему губернатору Дмитрию Азарову".

По мнению молодых родителей, в "Подарке новорожденному" учтены все потребности первых месяцев жизни ребенка. В подарок входят 27 позиций — это комбинезоны, ползунки, средства гигиены, фотоальбом, флеш-карта для хранения фотографий, постельные принадлежности. А красивый яркий контейнер можно потом использовать для игрушек. Общая стоимость одного подарочного набора 10 тыс. рублей. Все предметы — местного производства, что, безусловно, является важной поддержкой производителей детских товаров.

Сегодня же при выписке из роддома подарки новорожденным вручали в Сызрани и Тольятти. Ожидается, что в 2020 г. подарок новорожденному получат порядка 13 тыс. молодых мамочек, проживающих в Самарской области. В областном бюджете на эти цели предусмотрено свыше 127 млн рублей.

"Сегодня на государственном уровне достаточно мер поддержки при рождении второго и последующих детей. Это и материнский капитал, и льготы по ипотечному кредиту, и различные пособия. А вот мер, стимулирующих рождение первенца, не так много. Мы решили исправить эту ситуацию, — отметил Дмитрий Азаров, вручая подарок одной из семей. — Мы заинтересованы в том, чтобы семьи были крепкими, большими, и каждый чувствовал поддержку и заботу".

Подарок будет вручаться в родильных домах каждой матери первенца, зарегистрированной и проживающей на территории Самарской области. Родителям двойняшек и близнецов тоже не придется делить комплект между детьми — подарок полагается каждому малышу.

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