Омбудсмен проводит опрос по работе скорой помощи

Уполномоченный по правам человека в Самарской области проводит опрос об оперативности оказания скорой медицинской помощи. Опрос размещен на сайте омбудсмена.

Респондентам предлагается ответить на единственный вопрос: "Сколько времени вы ожидали приезда бригады скорой помощи с момента вызова". Предлагается четыре варианта ответа.

На момент написания новости лидировал ответ "более двух часов", на втором месте - "бригада скорой помощи вообще не приехала".

Напомним, из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе возникли проблемы с вызовом скорой помощи. Власти объясняют это большим количеством вызовов и большими временными затратами при выезде к пациентам с подозрением на Сovid-2019, связанными с использованием средств индивидуальной защиты и дезинфекцией. На этом фоне принято решение о создании дополнительных бригад скорой помощи.