16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 50 служебных автомобилей будут предоставлены самарским медицинским учреждениям Коронавирус в Самарской области 13 октября: 140 выздоровевших и 128 заболевших Зампред самарской губдумы переболел коронавирусом За неделю пневмонией заболело больше 4 тыс. жителей области К концу недели в регионе развернут дополнительные 680 коек для пациентов с Covid-19

Здравоохранение Общество

Омбудсмен проводит опрос по работе скорой помощи

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 451
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Уполномоченный по правам человека в Самарской области проводит опрос об оперативности оказания скорой медицинской помощи. Опрос размещен на сайте омбудсмена.

Респондентам предлагается ответить на единственный вопрос: "Сколько времени вы ожидали приезда бригады скорой помощи с момента вызова". Предлагается четыре варианта ответа. 

На момент написания новости лидировал ответ "более двух часов", на втором месте - "бригада скорой помощи вообще не приехала".

Напомним, из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе возникли проблемы с вызовом скорой помощи. Власти объясняют это большим количеством вызовов и большими временными затратами при выезде к пациентам с подозрением на Сovid-2019, связанными с использованием средств индивидуальной защиты и дезинфекцией. На этом фоне принято решение о создании дополнительных бригад скорой помощи.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1