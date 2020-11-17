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Более 100 предприятий разных отраслей установили тепловизоры "Ростелекома"

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" установил комплексное решение бесконтактного измерения температуры тела с помощью тепловизионных камер видеонаблюдения (тепловизоров) более чем на сотне предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, здравоохранения, образования, ТЭК, АПК, в государственных учреждениях и предприятиях ВПК. Решение позволяет автоматически измерять температуру тела до 400 человек в минуту и при необходимости анализировать наличие маски.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Тепловизор предназначен для установки в местах с большой проходимостью, а также организаций, специфика которых не позволяет перевести сотрудников на удаленную работу. Мгновенное выявление людей с повышенной температурой и обнаружение маски на лице помогает снизить риск распространения вирусных инфекций на предприятиях, в общественных и социально значимых местах, а также контролировать соблюдение карантинных мер, рекомендованных главным санитарным врачом РФ.

Данные о температуре тела людей, входящих на предприятие, и наличии у них масок выводятся на отдельный монитор наблюдателя или на пульт охраны. При выявлении человека с повышенной температурой включается световое и звуковое оповещение, отсутствие маски регистрируется в списке событий и дублируется звуковым сообщением. Сотрудник охраны предлагает повторно пройти пункт тепловизора или надеть маску и в случае подтверждения повышенной температуры, отправляет работника под наблюдение медицинского персонала.

Уникальность решения "Ростелекома" заключается в полностью автоматической высокоточной калибровке тепловизоров с помощью абсолютно черного тела1, построенной на собственных алгоритмах видеоаналитики. Это существенно снижает период простоя комплекса, когда необходимо дождаться техподдержку для повторной калибровки.

"Ростелеком" установил стационарные тепловизорные пункты в компании "Алроса", аппарате губернатора и государственных учреждениях ХМАО-Югры, АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва, агрохолдинге "Коралл" (Тверская область), АО "Вагонреммаш" (Тамбовская и Воронежская области), Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ) и др.

"Преимущество решения "Ростелекома" — высокая точность измерения (до 0,3 градусов Цельсия), быстрый скрининг, большое расстояние, на котором проводятся измерения, широкий охват, возможность выбора зоны контроля, запись архива в видимом и инфракрасном спектрах, гибкая настройка температурного порога. Мы видим высокую востребованность нашего решения", — сказал директор продуктового офиса "Ростелеком" корпоративного и государственного сегментов Владимир Еремеев.

Тепловизоры "Ростелекома" уже заняли свою нишу и успешно применяются для обеспечения безопасности жизни и здоровья. В условиях пандемии они стали эффективным инструментом для измерения температуры тела и соблюдения карантинных мер в местах с высоким трафиком людей.

Узнать больше о тепловизионном решении "Ростелекома" можно на сайте компании.

1Абсолютно черное тело — физическое тело, которое при любой температуре поглощает падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах.

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