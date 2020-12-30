С 30 декабря возобновил работу электробус

Со среды, 30 декабря, возобновляет свою работу электробус по маршруту №108 Губернский рынок - Южный город.
Расписание движения не изменилось. Электробус будет работать до 28 февраля, сообщает департамент транспорта Самары.
Со среды, 30 декабря, возобновляет свою работу электробус по маршруту №108 Губернский рынок - Южный город.
Расписание движения не изменилось. Электробус будет работать до 28 февраля, сообщает департамент транспорта Самары.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.