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Культура

СОУНБ представляет лекцию Михаила Богатова "Генеалогия смысла: общие институты и личная судьба"

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 февраля, в 19:00 пройдет онлайн-лекция доктора философских наук Михаила Богатова "Генеалогия смысла: общие институты и личная судьба". Мероприятие состоится в рамках проекта "Умный четверг".

Фото: предоставлено СОУНБ

Посмотреть видеолекцию можно будет на сайте СОУНБ, на ютуб-канале библиотеки и в группах в социальных сетях.

Михаил Богатов — доцент философского факультета Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, писатель.

Спикер расскажет о тех механизмах, которые производят для нас привычную картину мира, порождают смыслы, на которые мы полагаемся в повседневности. Порождение смыслов — увлекательное поле битвы между тем, что можно назвать общими, безличными институциями, и личными, одним нам ведомыми поступками и мыслями. При этом мы окончательно не можем положиться ни на то, ни на другое.

Напомним, научно-популярные лекции в рамках проекта "Умный четверг" интересно и доступным языком  знакомят читателей СОУНБ На ютуб-канале областной научной библиотеки можно ознакомиться с лекциями проекта "Умный четверг".

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