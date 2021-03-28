Дети из села Кошки постигают VR-технологии в "Точке Роста"

Центр "Точка роста" открылся в селе Кошки в сентябре 2019-го. Сейчас охват обучающихся по программам основной и внеурочной деятельности составляет 992 человека.

На уроках технологии обучающиеся осваивают работу с 3D- принтером, активно используют интерактивный комплекс и VR-технологии. Занятия по информатике проходят с использованием комплектов робототехники и квадрокоптеров. Инфраструктуру центра активно используют педагоги географии, биологии, химии, физики, иностранного языка, истории и других предметов при проведении интегрированных уроков и во внеурочной деятельности.

Во время курса ОБЖ ребята учатся оказывать первую помощь. Для этого есть специальные комплекты и роботизированные манекены.

Параллельно с "Точкой роста" в Кошках работает мини-технопарк "Квантум". Там занимаются 287 девчонок и мальчишек из восьми образовательных организаций Кошкинского района.

Занятия идут по трем направлениям: "IT-квант", "Робо-квант" и "VR-квант". Ребята не просто развивают интеллект, но и пробуют себя в будущей профессии. Например, педагоги и воспитанники разработали проект по подготовке агроспециалистов. Школьники сами смастерили рободром и научились дистанционно управлять сельскохозяйственной техникой.