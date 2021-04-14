В Самарской области снизилась заболеваемость ОРВИ и пневмонией

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией в Самарской области снизилась – на 4,7 и 12,6% соответственно. По совокупному населению заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 7,4%, при этом среди лиц 15+ — выше на 30%.

Такие данные озвучила руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Как отметила Архипова, ежедневная заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе стабилизировалась на цифре порядка 200. Исходя из пересчета на 100 тысяч населения это высокий показатель для области. За 13 апреля коэффициент заболеваемости составил 6,1 на 100 тысяч населения (по РФ – 5,57).

Лабораторные исследования проводят 17 лабораторий, охват тестированием по-прежнему превышает установленную норму.

За прошедшую неделю произошел прирост случаев заболевания в четырех возрастных группах (на 100 тысяч населения), в том числе среди людей 65+. Это вызывает тревогу специалистов, так как свидетельствует о недостаточном соблюдении мер безопасности.

Напомним, что самоизоляция для самарцев, старше 65 лет продлена до 28 апреля.