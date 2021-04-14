В Самарской области снизилась заболеваемость ОРВИ и пневмонией

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией в Самарской области снизилась – на 4,7 и 12,6% соответственно. По совокупному населению заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 7,4%, при этом среди лиц 15+ — выше на 30%.
Такие данные озвучила руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Как отметила Архипова, ежедневная заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе стабилизировалась на цифре порядка 200. Исходя из пересчета на 100 тысяч населения это высокий показатель для области. За 13 апреля коэффициент заболеваемости составил 6,1 на 100 тысяч населения (по РФ – 5,57).
Лабораторные исследования проводят 17 лабораторий, охват тестированием по-прежнему превышает установленную норму.
За прошедшую неделю произошел прирост случаев заболевания в четырех возрастных группах (на 100 тысяч населения), в том числе среди людей 65+. Это вызывает тревогу специалистов, так как свидетельствует о недостаточном соблюдении мер безопасности.
Напомним, что самоизоляция для самарцев, старше 65 лет продлена до 28 апреля.
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.