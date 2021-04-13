В Самарской области продлены ограничения для людей старше 65 лет и болельщиков

В Самарской области с 15 по 28 апреля продлен режим самоизоляции для граждан 65+. Соответствующее постановление во вторник, 13 апреля, подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Предыдущий документ запрещал посещение фитнес-центров, театров и кино и прочих мест досуга для пожилых людей до 14 апреля включительно, но из-за показателей заболеваемости в Самарском регионе срок был продлен.

До 28 апреля продлены также ограничения для спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, посетителей должно быть не более 50% от общей вместительности помещений.