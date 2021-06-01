Константин Доладов: Новые люди получили шанс попасть в политику

Предварительное голосование "Единой России" показало большой гражданский запрос на честные выборы, уверен член правления Совета отцов Самары Константин Доладов.

Многодетный отец, предприниматель и спортсмен Константин Доладов вошел в число победителей предварительного голосования "Единой России" в Самарской области. Свои голоса за него отдали 69,68% тех, кто принял участие в голосовании. Он выдвигался по территории избирательного округа №3, который включает в себя Железнодорожный, Куйбышевский и Октябрьский район Самары. Чуть меньше - 61,46% - набрала Светлана Макушева, она стала второй в числе победителей по этому округу.

"Я благодарен неравнодушным людям, чьи голоса позволили определить лучших - тех, кто примет участие в предстоящих в сентябре выборах, - подчеркнул Константин Доладов. - Для меня особенно важно, что по результатам предварительного голосования в числе кандидатов, идущих на выборы при поддержке партии, появились новые лица. Это люди, которые ранее не избирались депутатами областного и федерального парламентов, но имеют поддержку жителей своего округа. Это профессионалы, которым есть что предложить избирателям. За ними есть опыт практической работы. И, главное, у них есть идеи, как сделать нашу жизнь лучше, как реализовать Стратегию лидерства, которую три года назад сформулировал губернатор Дмитрий Азаров, опираясь на мнения, предложения и ожидания всех жителей Самарской области".

Константин Доладов также отметил и высокую явку на предварительное голосование. Он напомнил, что в этом году оно впервые происходило и в режиме онлайн, и на избирательных участках.

"Небывало высокая явка выборщиков на предварительном голосовании показала, какой большой гражданский запрос на легитимные, открытые, честные выборы существует сегодня в Самарской области", - отметил Константин Доладов.

Напомним, "Единая Россия" - единственная политическая сила, которая формирует списки своих кандидатов открыто, гласно, прозрачно. "Такую степень открытости и ориентации на запросы граждан демонстрирует только наша партия. Предварительное голосование служит ярким примером того, что она находится в постоянном диалоге с гражданским обществом и по всем социально значимым вопросам советуется с людьми", - подчеркнул председатель регионального оргкомитета предварительного голосования, секретарь реготделения "Единой России", губернатор Дмитрий Азаров. Он напомнил, что предварительное голосование в Самарской области было высококонкурентным. Заявиться на участие в нем мог любой член партии и даже беспартийный.

В итоге претендентами на выдвижение от "Единой России" в Государственную думу и губернскую думу стали 322 человека. Предварительное голосование "Единой России" в регионе проходило, как и по всей стране, с 24 по 30 мая. За это время в Самарской области онлайн и офлайн проголосовали 355483 человека. Это почти 15 процентов от общего количества избирателей в области.

Ознакомиться с результатами предварительного голосования-2021 можно на сайте https://pg.er.ru