Ирина Долгополова: "Спасибо тем, кто поверил в меня!"

21-летняя студентка Тольяттинского госуниверситета, вожатая школы №90 Тольятти, волонтер акции #МыВместе Ирина Долгополова стала победителем предварительного голосования "Единой России" по Тольяттинскому одномандатному избирательному округу, получив 61425 голосов. Ее поддержали более чем 80% жителей, которые проголосовали в дни с 24 по 30 мая.

"От всего сердца выражаю благодарность всем тольяттинцам, принявшим участие в предварительном голосовании! Самые теплые слова признательности всем, кто поверил в меня, кто поддержал мою кандидатуру. Это для меня большая ответственность", - поблагодарила Ирина тех, кто ее поддержал.

Узнав о победе, она не изменила свои планы на этот день. Утро волонтера началось с доставки продуктов ветерану. Далее по плану - помощь организаторам на праздничных мероприятиях в честь Дня защиты детей: в местной библиотеке, в Итальянском сквере, где пройдет танцевальный праздник с детьми и детский забег.

К слову, работа волонтера из Тольятти попала в объектив телекамер. Ирина Долгополова стала героем федерального проекта "Не упусти". В 15-минутном фильме будет показан один день из жизни добровольца, съемки начались накануне и продолжились во вторник.

На активность тольяттинцев в день предварительного голосования особое внимание обратил председатель регионального оргкомитета предварительного голосования, секретарь реготделения "Единой России", губернатор Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что город оказался одним из самых активных в ходе предварительного голосования, а избирателей привлекло появление новых лиц.