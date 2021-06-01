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Ирина Долгополова: "Спасибо тем, кто поверил в меня!"

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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21-летняя студентка Тольяттинского госуниверситета, вожатая школы №90 Тольятти, волонтер акции #МыВместе Ирина Долгополова стала победителем предварительного голосования "Единой России" по Тольяттинскому одномандатному избирательному округу, получив 61425 голосов. Ее поддержали более чем 80% жителей, которые проголосовали в дни с 24 по 30 мая.

"От всего сердца выражаю благодарность всем тольяттинцам, принявшим участие в предварительном голосовании! Самые теплые слова признательности всем, кто поверил в меня, кто поддержал мою кандидатуру. Это для меня большая ответственность", - поблагодарила Ирина тех, кто ее поддержал.

Узнав о победе, она не изменила свои планы на этот день. Утро волонтера началось с доставки продуктов ветерану. Далее по плану - помощь организаторам на праздничных мероприятиях в честь Дня защиты детей: в местной библиотеке, в Итальянском сквере, где пройдет танцевальный праздник с детьми и детский забег.

К слову, работа волонтера из Тольятти попала в объектив телекамер. Ирина Долгополова стала героем федерального проекта "Не упусти". В 15-минутном фильме будет показан один день из жизни добровольца, съемки начались накануне и продолжились во вторник. 

На активность тольяттинцев в день предварительного голосования особое внимание обратил председатель регионального оргкомитета предварительного голосования, секретарь реготделения "Единой России", губернатор Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что город оказался одним из самых активных в ходе предварительного голосования, а избирателей привлекло появление новых лиц.

Предварительное голосование "Единой России" проходило в регионе, как и по всей стране, с 24 по 30 мая. За это время в Самарской области онлайн и офлайн проголосовали 355483 человека. Это почти 15 процентов от общего количества избирателей в области. Ознакомиться с результатами можно на сайте https://pg.er.ru

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