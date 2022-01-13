В Самаре возможны новые перекрытия дорог из-за строительства метро

Из-за строительства станции метро "Театральная" в Самаре могут быть перекрыты дороги на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой, а также на ул. Красноармейской. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал заместитель главы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

"Перекрытие Галактионовской — это верхушка айсберга. Вообще, метро будут строить до Полевой/Ново-Садовой, где заканчивается разворотный тупик у станции "Алабинская". Перекрытие возможно и там. Также запланированы работы на самом перекрестке улиц Галактионовской и Красноармейской", — отметил чиновник.

Напомним, в связи с началом строительных работ станции метро "Театральная" с 10 января 2022 г. до 31 декабря 2024 г. изменена схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 15, 20, 20к, 22. В том числе приостановлено движение трамваев по ул. Галактионовская на участке от ул. Полевая до ул. Красноармейская, которые теперь двигаются по ул. Арцыбушевская.