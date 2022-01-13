Из-за строительства метро ограничена парковка возле театра оперы и балета

В связи со строительством новой станции метро "Театральная" в Самаре ограничена парковка возле театра оперы и балета. Об этом сообщают в самом САТОБ.
"Парковаться на Галактионовской и в скверах рядом с театром нельзя. Пожалуйста, на личном транспорте приезжайте на мероприятия пораньше, чтобы найти место для парковки. Руководство театра ведет переговоры с администрацией города об организации парковочных мест для зрителей рядом с театром", — говорится в сообщении.
Также идут переговоры с департаментом транспорта, определяется новое место для подачи автобусов после вечерних спектаклей. Обо всех результатах представители театра обещают оповестить в социальных сетях и непосредственно в театре.
Напомним, в связи с началом строительных работ станции метро "Театральная" с 10 января 2022 г. до 31 декабря 2024 г. изменена схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 15, 20, 20к, 22. В том числе приостановлено движение трамваев по ул. Галактионовская на участке от ул. Полевая до ул. Красноармейская, которые теперь двигаются по ул. Арцыбушевская.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.