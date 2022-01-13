Из-за строительства метро ограничена парковка возле театра оперы и балета

В связи со строительством новой станции метро "Театральная" в Самаре ограничена парковка возле театра оперы и балета. Об этом сообщают в самом САТОБ.

"Парковаться на Галактионовской и в скверах рядом с театром нельзя. Пожалуйста, на личном транспорте приезжайте на мероприятия пораньше, чтобы найти место для парковки. Руководство театра ведет переговоры с администрацией города об организации парковочных мест для зрителей рядом с театром", — говорится в сообщении.

Также идут переговоры с департаментом транспорта, определяется новое место для подачи автобусов после вечерних спектаклей. Обо всех результатах представители театра обещают оповестить в социальных сетях и непосредственно в театре.

Напомним, в связи с началом строительных работ станции метро "Театральная" с 10 января 2022 г. до 31 декабря 2024 г. изменена схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 15, 20, 20к, 22. В том числе приостановлено движение трамваев по ул. Галактионовская на участке от ул. Полевая до ул. Красноармейская, которые теперь двигаются по ул. Арцыбушевская.